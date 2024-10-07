Все началось с дружбы: Ирина Болгар раскрыла новые подробности романа с Павлом Дуровым (фото)

Ирина Болгар заявила, что, будучи юристом, консультировала бизнесмена по вопросам, связанным с Telegram. Женщина уверена, что может претендовать на совместно нажитое имущество.

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Возлюбленная миллиардера Павла Дурова Ирина Болгар решилась рассказать публично историю отношений с одним из богатейших бизнесменов мира. Подробностями романа 7 октября женщина поделилась со своими подписчиками в Instagram.

По словам Ирины, с Дуровым они начали жить вместе, как пара одиннадцать лет назад. До этого, в течение около полугода, пара общалась, как друзья.

"Наша с Павел Дуров семья была создана в начале 2013 года, когда мы начали жить вместе, как пара спустя полгода дружбы, когда впервые стали лучшими друзьями и полюбили друг друга. Буквально почти все время были вместе, постоянно общались и бесконечно болтали", — рассказала Болгар.

44-летняя мать отметила, что обсуждала с Дуровым работу популярного мессенджера Telegram. По словам Болгар, как юрист, она в свое время она предложила Павлу свою поддержку. "С первого дня запуска Telegram я была человеком, консультирующим его по вопросам, связанным с Telegram, как спутник жизни Павла и образованный юрист. Именно я вызвалась помочь всем необходимым, имея в виду, что это должно быть полезно для нашей семьи", — поделилась Ирина.

Павел Дуров и Ирина Болгар с детьми Фото: Irina Bolgar/Instagram

Мать троих детей бизнесмена заявила, что Дуров уверял ее в том, что общее богатство будет полезно им обоим и она ему поверила. Но спустя годы миллиардер нарушил все соглашения, которые были у пары. Теперь Ирина считает, что "накопленное семейное имущество по праву можно считать совместной собственностью" и за это готова бороться в суде.

Ранее, 30 июля, Фокус писал о том, что предполагаемая мать троих детей Павла Дурова рассказала правду об их отношениях. Ирина Болгар утверждает, что у нее с Павлом Дуровым "все по-настоящему".