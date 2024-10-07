Усе почалося з дружби: Ірина Болгар розкрила нові подробиці роману з Павлом Дуровим (фото)

Ірина Болгар заявила, що, будучи юристом, консультувала бізнесмена з питань, пов'язаних із Telegram. Жінка впевнена, що може претендувати на спільно нажите майно.

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Кохана мільярдера Павла Дурова Ірина Болгар зважилася розповісти публічно історію стосунків з одним із найбагатших бізнесменів світу. Подробицями роману 7 жовтня жінка поділилася зі своїми підписниками в Instagram.

За словами Ірини, з Дуровим вони почали жити разом, як пара одинадцять років тому. До цього, протягом близько пів року, пара спілкувалася, як друзі.

"Нашу з Павлом Дуровим сім'ю було створено на початку 2013 року, коли ми почали жити разом, як пара через пів року дружби, коли вперше стали найкращими друзями і полюбили одне одного. Буквально майже весь час були разом, постійно спілкувалися і нескінченно базікали", — розповіла Болгар.

44-річна мати зазначила, що обговорювала з Дуровим роботу популярного месенджера Telegram. За словами Болгар, як юристка, вона свого часу вона запропонувала Павлу свою підтримку. "З першого дня запуску Telegram я була людиною, яка консультувала його з питань, пов'язаних із Telegram, як супутник життя Павла й освічений юрист. Саме я зголосилася допомогти всім необхідним, маючи на увазі, що це має бути корисно для нашої родини", — поділилася Ірина.

Павло Дуров та Ірина Болгар з дітьми Фото: Irina Bolgar/Instagram

Мати трьох дітей бізнесмена заявила, що Дуров запевняв її в тому, що спільне багатство буде корисним для них обох, і вона йому повірила. Але через роки мільярдер порушив усі угоди, які були у пари. Тепер Ірина вважає, що "накопичене сімейне майно по праву можна вважати спільною власністю" і за це готова боротися в суді.

Раніше, 30 липня, Фокус писав про те, що ймовірна мати трьох дітей Павла Дурова розповіла правду про їхні стосунки. Ірина Болгар стверджує, що у неї з Павлом Дуровим "все по-справжньому".