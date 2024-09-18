Спільно нажите майно: ймовірна мати дітей Дурова зробила заяву про Telegram

Жінка впевнена, що месенджер є "сімейним активом", на частку якого вона та її троє дітей мають повне право.

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43-річна Ірина Болгар, яка стверджує, що є матір'ю трьох дітей засновника Telegram Павла Дурова, має намір домогтися від мільярдера фінансового забезпечення для двох синів і дочки. На своїй сторінці в Instagram уродженка Санкт-Петербурга повідомила, що, незважаючи на всі обіцянки, за 10 років "стосунків у незареєстрованому сімейному союзі" з Дуровим на її ім'я не було зареєстровано жодних сімейних активів.

"Мені постійно давали запевнення й обіцянки, у які я щиро вірила, що в мене і моїх дітей завжди буде доступ до наших сімейних ресурсів, незважаючи на те, що наш шлюб офіційно не було зареєстровано, а спільно нажите майно, включно з основним активом — месенджером Telegram, — було зареєстровано винятково на нього. Я також довіряла його обіцянкам і запевненням про те, що для дітей будуть створені трастові фонди, які гарантують їхню фінансову безпеку", — написала вона.

За словами жінки, у неї пішло кілька років на пошуки дорогої нерухомості, яка могла б стати підходящим і постійним будинком для дітей, але ця нерухомість так і не була куплена.

"У мене були нотаріально завірені безстрокові угоди на моє ім'я, що надають мені доступ до банківських рахунків і дають мені право орендувати будь-яку нерухомість із зобов'язанням пана Дурова покривати орендну плату без будь-яких обмежень щодо строків і розміру орендної плати. Усі наші усні та письмові домовленості були ним порушені, а його обіцянки залишилися невиконаними", — стверджує Болгар.

Вона нагадала, що, з юридичного погляду, в деяких країнах незареєстровані стосунки розглядаються як офіційні шлюби щодо майнових прав. В інших країнах існує можливість визнання фактичного шлюбу офіційним. У третіх можливо претендувати на частку спільно нажитого майна відповідно до цивільного законодавства.

Діти Ірини Болгар і, як вона стверджує, Павла Дурова Фото: missbolgar/instagram

"Багато жінок, особливо ті, що мають дітей, опиняються в схожих ситуаціях. Схоже, це соціальне питання, яке потребує законодавчої уваги, оскільки в швидко мінливому сучасному світі, де інститут шлюбу стає менш актуальним, зростає необхідність у наданні правового захисту учасникам фактичних сімейних відносин. І хоча деякі країни вже вирішили цю проблему, в інших же людям доводиться боротися за свої права в суді", — підсумувала вона.

Постом раніше Ірина розповіла про погрози Дурова. Жінка заявила, що наприкінці 2022 року мільярдер попередив її, що якщо вона подасть до суду або хоча б подумає про це, то "спонсорство" буде негайно припинене, і він більше ніколи не надаватиме фінансову підтримку дітям.

"Наші карти резидента буде анульовано/закінчено, банківські рахунки буде закрито", — додала Болгар.

Наостанок вона дописала:

"І він запевнив мене, що не сумнівається, що переможе у війні у ЗМІ та війні в правовому полі. Війні, яку він сам почав. Війні проти своєї родини".

У коментарях Ірина стверджує, що Павло офіційно визнав народження їхніх дітей.

Ірина Болгар познайомилася із засновником Telegram у 2012 році, коли вони обидва жили в Росії. Про це вона сама розповіла в соцмережах.

Через півроку вони переїхали до Санкт-Петербурга, де в період з 2013 по 2017 рік народилися їхні троє дітей. Згідно з її Instagram, вони з Дуровим жили разом у Санкт-Петербурзі до 2017 року. Дуров заснував Telegram 2013 року і стверджував, що покинув Росію 2014 року, відмовившись надати дані про користувачів своєї соціальної мережі ВКонтакте російським чиновникам.

Павло та Ірина, які ніколи не були одружені, розлучилися наприкінці 2018 року, і Дуров письмово зобов'язався виплачувати Болгар щомісячні аліменти в розмірі 150 000 євро. У 2019 році Болгар і діти переїхали до Латвії, а у 2020 році виїхали до Швейцарії. Вона та її діти продовжували бачитися з Дуровим у роки після їхнього розставання, зустрічаючись у Швейцарії, Дубаї та інших країнах.

Раніше Фокус писав, що чому Павло Дуров став підозрюваним у кримінальній справі в Швейцарії.