Совместно нажитое имущество: предполагаемая мать детей Дурова сделала заявление о Telegram

Женщина уверена, что мессенджер является "семейным активом", на долю которого она и ее трое детей имеют полное право.

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43-летняя Ирина Болгар, которая утверждает, что является матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, намерена добиться от миллиардера финансового обеспечения для двух сыновей и дочери. На своей странице в Instagram уроженка Санкт-Петербурга сообщила, что, несмотря на все обещания, за 10 лет "отношений в незарегистрированном семейном союзе" с Дуровым на ее имя не было зарегистрировано никаких семейных активов.

"Мне постоянно давали заверения и обещания, в которые я искренне верила, что у меня и моих детей всегда будет доступ к нашим семейным ресурсам, несмотря на то, что наш брак официально не был зарегистрирован, а совместно нажитое имущество, включая основной актив — мессенджер Telegram — было зарегистрировано исключительно на него. Я также доверяла его обещаниям и заверениям о том, что для детей будут созданы трастовые фонды, гарантирующие их финансовую безопасность", – написала она.

По словам женщины, у нее ушло несколько лет на поиски дорогой недвижимости, которая могла бы стать подходящим и постоянным домом для детей, но эта недвижимость так и не была куплена.

"У меня были нотариально заверенные бессрочные соглашения на мое имя, предоставляющие мне доступ к банковским счетам и дающие мне право арендовать любую недвижимость с обязательством г-на Дурова покрывать арендную плату без каких-либо ограничений по срокам и размеру арендной платы. Все наши устные и письменные договоренности были им нарушены, а его обещания остались невыполненными", – утверждает Болгар.

Она напомнила, что, с юридической точки зрения в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки в отношении имущественных прав. В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих возможно претендовать на долю совместно нажитого имущества в соответствии с гражданским законодательством.

Дети Ирины Болгар и, как она утверждает, Павла Дурова Фото: missbolgar/instagram

"Многие женщины, особенно имеющие детей, оказываются в схожих ситуациях. Похоже, это социальный вопрос, требующий законодательного внимания, поскольку в быстро меняющемся современном мире, где институт брака становится менее актуальным, растет необходимость в предоставлении правовой защиты участникам фактических семейных отношений. И хотя некоторые страны уже решили эту проблему, в других же людям приходится бороться за свои права в суде", – подытожила она.

Постом ранее Ирина рассказала об угрозах Дурова. Женщина заявила, что в конце 2022 года миллиардер предупредил ее, что если она подаст в суд или хотя бы подумает об этом, то "спонсорство" будет немедленно прекращено, и он больше никогда не будет оказывать финансовую поддержку детям.

"Наши карты резидента будут аннулированы/истечены, банковские счета будут закрыты", – добавила Болгар.

Напоследок она дописала:

"И он заверил меня, что не сомневается, что победит в войне в СМИ и войне в правовом поле. Войне, которую он сам начал. Войне против своей семьи".

В комментариях Ирина утверждает, что Павел официально признал рождение их детей.

Ирина Болгар познакомилась с основателем Telegram в 2012 году, когда они оба жили в России. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

Через полгода они переехали в Санкт-Петербург, где в период с 2013 по 2017 год родились их трое детей. Согласно ее Instagram, они с Дуровым жили вместе в Санкт-Петербурге до 2017 года. Дуров основал Telegram в 2013 году и утверждал, что покинул Россию в 2014 году, отказавшись предоставить данные о пользователях своей социальной сети ВКонтакте российским чиновникам.

Павел и Ирина, которые никогда не были женаты, расстались в конце 2018 года, и Дуров письменно обязался выплачивать Болгар ежемесячные алименты в размере 150 000 евро. В 2019 году Болгар и дети переехали в Латвию, а в 2020 году уехали в Швейцарию. Она и ее дети продолжали видеться с Дуровым в годы после их расставания, встречаясь в Швейцарии, Дубае и других странах.

Ранее Фокус писал, что почему Павел Дуров стал подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии.