Иск подала мать троих его детей: Павел Дуров стал подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии

Ирина Болгар утверждает, что Дуров применял насилие к младшему ребенку и подала иск об опеке. Иск был подан после того, как Павел Дуров перестал платить алименты.

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Против миллиардера Павла Дурова, генерального директора Telegram, миллиардер Павел Дуров является подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Об этом стало известно после того, как Дуров был арестован во Франции. Иск против миллиардера подала еще в прошлом году Ирина Болгар, которая ранее сообщила, что у нее трое детей от Дурова. Об этом пишет Forbes.

Дуров остается под стражей во Франции после ареста в субботу, 24 августа, в рамках расследования незаконных транзакций, детской порнографии и других преступных действий в Telegram.

Как стало известно Forbes, генеральный директор и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, арестованный во Франции, также является подозреваемым по уголовному делу в Швейцарии. Дело было возбуждено его бывшей партнершей Ириной Болгар, которая утверждает, что у нее трое детей от миллиардера. В уголовном иске в Женеве, поданном в марте 2023 года, утверждается, что Дуров применил физическое насилие к одному из троих детей. Вскоре после этого Болгар подала гражданский иск об опеке над ребенком; оба иска были поданы через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что Дуров перестал выплачивать ей 150 000 евро (167 500 долларов США) в месяц в качестве алиментов, говорится в судебных документах.

Ирина Болгар с детьми

Женевский суд изначально отказался принять уголовное иск против Дурова, когда получил его, поскольку он был подан более чем через три месяца после последнего случая предполагаемого физического насилия. В мае 2023 года Болгар подала апелляцию, и в октябре прошлого года суд разрешил продолжить рассмотрение дела. В деле, которое, по словам представителя суда Женевы, продолжается, утверждается, что Дуров нанес вред своему младшему сыну, родившемуся в сентябре 2017 года, пять раз в период с 2021 по 2022 год. Инциденты предположительно привели к травмам, включая сотрясение мозга и нарушения сна, в качестве доказательств были представлены стенограммы сообщений, которыми якобы обменивались Болгар и Дуров в ноябре 2021 года в Париже, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок продолжал страдать от тревожности и имел проблемы со сном из-за насилия.

Представитель Дурова отказался от комментариев. Адвокат Болгар подтвердил, что Болгар и ее трое детей участвуют в гражданском деле, но отказался комментировать уголовную жалобу. Из-за швейцарских законов Дуров, Болгар и их дети не названы в уголовном деле, но есть несколько идентифицирующих деталей, которые подтверждают личность Дурова, включая годы рождения его детей, номер гражданского дела, касаемо опеки над детьми, место жительства Дурова в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​ссылку на его чистый капитал. Дуров не оспаривал дело об опеке над детьми, которое было решено в пользу Болгар в мае 2023 года и подтверждено в феврале 2024 года, по словам адвоката женщины. Неясно, нанял ли он адвоката для подачи уголовного заявления. Адвокат Болгар сообщила Forbes, что она также подала гражданское дело об алиментах против Дурова в июне 2024 года, которое все еще продолжается.

Кто такая Ирина Болгар, тайная возлюбленная Павла Дурова

Ирина Болгар познакомилась с основателем Telegram в 2012 году, когда они оба жили в России. Об этом она сама рассказала в соцсетях.

Через полгода они переехали в Санкт-Петербург, где в период с 2013 по 2017 год родились их трое детей. Согласно ее Instagram, они с Дуровым жили вместе в Санкт-Петербурге до 2017 года. Дуров основал Telegram в 2013 году и утверждал, что покинул Россию в 2014 году, отказавшись предоставить данные о пользователях своей социальной сети ВКонтакте российским чиновникам. Но, по данным российского новостного агентства iStories, он возвращался более 50 раз в период с 2015 по 2021 год.

Позже Дуров получил французское гражданство и переехал в Дубай в 2017 году. Он также является гражданином Объединенных Арабских Эмиратов и государства Сент-Китс и Невис. Дуров, состояние которого оценивается в 15,5 млрд долларов, живет в роскошной вилле с пятью спальнями на участке площадью 15 000 квадратных футов на островах Джумейра в Дубае, который он арендует примерно за 1 млн долларов в год.

Павел Дуров в ОАЭ Фото: instagram.com/durov

Болгар и Дуров никогда не были женаты. Поскольку дети, рожденные вне брака, в то время не признавались в ОАЭ юридически, Болгар и их трое детей остались в России, согласно одному из постов Болгар в Instagram. Согласно уголовному делу, Павел и Ирина расстались в конце 2018 года, и Дуров письменно обязался выплачивать Болгар ежемесячные алименты в размере 150 000 евро. В 2019 году Болгар и дети переехали в Латвию, а в 2020 году уехали в Швейцарию. Она и ее дети продолжали видеться с Дуровым в годы после их расставания, встречаясь в Швейцарии, Дубае и других странах.

Ирина Болгар с детьми

Ирина утверждает, что Дуров перестал видеться с детьми в сентябре 2022 года, а затем "заблокировал" доступ к алиментам в размере 150 000 евро примерно в то же время. Согласно ее жалобе, Болгар, которая, согласно ее социальным сетям, является юристом, с тех пор полагалась на свою ежемесячную зарплату в размере 8 000 швейцарских франков (9 500 долларов США) для содержания детей. В апреле 2023 года она подала иск о единоличной опеке над детьми в гражданский суд в Женеве. Суд предоставил Болгар исключительную опеку над ее детьми с Дуровым и приостановил его личные права в отношении детей сначала в мае 2023 года, а затем в феврале 2024 года. Он, по-видимому, так и не ответил суду и не нанял адвоката.

Хотя Дуров еще не признал официально этих троих детей от Ирины Болгар, в июле он написал в Telegram, что у него более 100 биологических детей от донорства его спермы. Сообщается также, что у него есть двое старших детей от предыдущих отношений. На следующий день после публикации Дурова в Telegram Болгар начала публиковать в Instagram публичные посты о своих детях и отношениях с Дуровым.

Напомним, Павел Дуров остается под стражей во Франции, после ареста в аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку на частном самолете. Парижский прокурор Лор Бекко, отвечающий за это дело, заявила, что Дуров был взят под стражу в рамках судебного расследования, начатого 8 июля 2024 года JUNALCO, национальным подразделением Франции по борьбе с организованной преступностью и киберпреступностью. Его обвиняют по 12 пунктам, включая соучастие в администрировании онлайн-платформы для осуществления незаконных транзакций, распространение детской порнографии, продажу наркотиков, мошенничество и отмывание денег. В воскресенье срок его содержания под стражей был продлен до 96 часов, что означает, что он может находиться под стражей до среды, 28 августа, прежде чем ему предъявят обвинение или отпустят.