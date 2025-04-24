Погибли брат и сестра: Зеленский назвал возраст погибших от ракетного удара по Киеву (видео)

Масштабная ракетная атака войск РФ по Киеву 24 апреля унесла жизни двух молодых людей. Парню был 21 год, а девушке — 19 лет.

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Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции в Южно-Африканской Республике (ЮАР) с президентом страны Сирилом Рамафосой по итогам переговоров.

Более 80 людей ранены из-за ударов ВС РФ

Молодые люди проживали в Святошинском районе Киева, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко говорил, что их родители уехали на дачу. Официально подтверждена гибель восьми человек из-за обстрелов Киева.

"К большому сожалению, имеются потери. В нашей столице, в других городах, во всех регионах Украины. Более 80 людей были ранены этими ударами. В Киеве среди погибших родные брат и сестра. Парню — 21 год, девушке — 19 лет", — рассказал глава государства.

Тела молодых людей спасатели вытащили из-под завалов жилого дома. Очевидцы говорили, что сначала достали девушку, а затем — парня.

Зеленский также акцентировал внимание, что Украина прошла через очень масштабную ракетную атаку ВС РФ. Оккупанты запустили более 200 воздушных целей.

Отметим, что глава государства прервал визит в ЮАР из-за массированной атаки войск РФ по Украине. Это была его первая официальная поездка в страны Африки за время президентства.

Напомним, украинские силы ПВО в ходе ракетной атаки 24 апреля уничтожили 7 баллистических ракет "Искандер-М", более 30 крылатых ракет Х-101 и 64 дрона "Шахед".