Родители поехали на дачу: во время атаки РФ на Киев могли погибнуть двое детей из одной семьи

Во время ракетной атаки РФ на Киев 24 апреля погибли 8 человек. Среди них — два ребенка, которые могли быть из одной семьи.

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Об этом сказал журналистам глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Родители поехали на дачу, это предварительная такая информация. Она требует подтверждения", — сказал Клименко.

Также "5 канал" сообщает, что погибшие дети были из одной семьи.

Очевидцы рассказывают, что детей вытащили мертвыми из-под завалов.

"Сначала девочку, а потом парня", — рассказала очевидица.

По словам Клименко, эксперты изъяли обломки ракеты, чтобы определить ее тип и боевую массу.

"На данный момент мы можем сказать о 8 погибших, 9 погибших — это остатки тел, которые отправили на экспертизу. Более 70 раненых. Прилетов было достаточно. Сейчас в одной смене работает 500 работников ГСЧС и такое же количество криминалистов. Есть волонтеры, врачи, мы развернули штаб", — сказал Клименко.

Россия массированно атаковала Киев ночью 24 апреля ракетами различных типов и "Шахедами", что привело к значительным разрушениям и человеческим жертвам в Святошинском районе. Известно о гибели 8 человек. Также под массированным комбинированным ударом были Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельницкая область, Сумщина и Запорожье.

В столице спасатели достали из-под завалов мужчину, который находился под завалами более шести часов. Он отозвался во время минуты тишины.