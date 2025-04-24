Находился более шести часов: в Киеве спасатели вытащили из-под завалов мужчину (видео)

В столице спасатели достали из-под завалов мужчину, который находился под завалами более шести часов. Он отозвался во время минутки тишины.

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Об этом рассказал представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве Павел Петров, сообщают Новости.Live.

Представитель ГСЧС сообщил, что мужчине около 30 лет. Сейчас пострадавший госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.

"Он был в сознании. Именно так спасатели его и нашли. Мы делали минутку тишины и спасатели нашли, потому что он откликался на голос спасателей и именно поэтому мы определили, где он находится под завалами", — добавил он.

Павел Петров также отметил, что спасатели до сих пор проводят разборы завалов. Предварительно под завалами могут быть люди, вероятно, живые.

По его словам, работы продолжаются в трех районах столицы — в Святошинском, в Оболонском, в Шевченковском. Именно Святошинский район претерпел больше всего разрушений после вражеского обстрела. В частности, почти полностью разрушен жилой дом, также повреждены все соседние дома, выбиты стекла.

"По состоянию на сейчас более 60 пострадавших, 63 (человека, — ред.) пострадали, 42 из них госпитализировали в больницу, из них шестеро детей", — рассказал Павел Петров.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия осуществила массированную атаку на Украину ракетами и "Шахедами". В результате обстрела погибли 9 человек, более 70 раненых, также есть пожары и разрушения, а спасатели продолжают искать под завалами людей.

Россия также атаковала несколько украинских областей ударными дронами в нос на 23 апреля. В результате в Одессе и Харькове возникли пожары, в Полтаве наблюдались проблемы с электроэнергией, также известно о пострадавших.