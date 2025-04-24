ВС РФ второй раз за ночь комбинированно атаковали Украину ракетами: где были слышны взрывы

Под утро 24 апреля российская армия второй раз за ночь атаковала Украину ракетами: ВС РФ применили крылатые ракеты с бортов стратегической авиации Ту-95мс и вооружение типа "Калибр". Параллельно Украину продолжали атаковали ударные БпЛА типа "Шахед".

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Фокус собрал информацию о ночной атаке крылатыми ракетами РФ по территории Украины.

Около 03:50 часов мониторинговые каналы предупредили о вхождении крылатых ракет неопределенного типа в воздушное пространство Украины с южного направления. Предварительно, ВС РФ второй раз за эту ночь запустили "Калибры" из акватории Черного моря.

Через несколько минут в воздушное пространство Украины со стороны Сумской области зашли крылатые ракеты с бортов стратегической авиации ВС РФ типа Х-101, сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины.

Параллельно украинские области продолжали атаковать "Шахеды". Взрывы прогремели в частности на Киевщине, в столице и пригороде, там активно работала противовоздушная оборона.

Около 04:30 часов Воздушные силы зафиксировали вхождение новых групп крылатых ракет. Они двигались через Харьковскую область. Параллельно враг поднял в воздух МиГ-31К, появилась угроза применения аэробаллистических ракет "Кинжал".

Вскоре взрывы прогремели в Харькове — город несколькими волнами атаковали крылатые ракеты, как сообщили мониторинги.

Около 04:55 часов враг ударил крылатыми ракетами по Днепропетровской области. Взрывы прогремели в частности в Павлограде.

Также взрывы прогремели в Житомире — перед этим каналы предупреждали о движении крылатых ракет через область.

Около 05:00 часов в Хмельницком также прогремел взрыв — город был под ударом крылатых ракет.

Около 05:10 прозвучали взрывы также в Хмельницкой области. Мониторинги перед этим предупреждали о движении крылатых ракет в направлении Шепетовского района.

Около 05:20 часов мониторинги зафиксировали вхождение новых крылатых ракет в воздушное пространство Украины. Ракеты двигались из акватории Черного моря через Херсонскую область на Николаевщину, дублируя движение предыдущих целей.

Около 06:00 часов прогремели взрывы в Винницкой области.

Последствия ракетной атаки уточняются.

Напомним, ночью 24 апреля ВС РФ также нанесли комбинированный удар по Украине "Калибрами", "Шахедами" и баллистическими ракетами: под атакой был в частности Киев и Харьков.

Больше всего во время атаки пострадала столица — там зафиксированы пожары и разрушения в нескольких районах города, известно о по меньшей мере 12 пострадавших, среди них — 3-летний ребенок, как сообщил мэр Виталий Кличко.