"Под завалами люди": Россия массированно атаковала Киев, есть пожары и пострадавшие

Ночью 24 апреля Россия массированно атаковала Киев, нанося комбинированный удар дронами, крылатыми ракетами типа "Калибр" и баллистическими ракетами. В результате комбинированного обстрела в столице зафиксированы пожары — пылает жилой дом, под завалами оказались люди, известно о ранении 3-летнего ребенка и в целом по меньшей мере 12 пострадавших.

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Фокус собрал информацию о ночной массированной атаке по столице.

Российская атака по Киеву началась около 01:00 часов ночи: на левом берегу раздалась серия взрывов.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о работе сил противовоздушной обороны по вражеским дронам.

Мониторинговые паблики также предупредили о движении "Калибров" в направлении Киева. На столицу также враг направил баллистические ракеты, прозвучала серия взрывов.

Виталий Кличко и КГВА вскоре рапортовали о первых последствиях атаки по Киеву.

Около 01:40 часов Кличко уточнил данные о последствиях атаки по столице. По его информации, в Святошинском районе ранения получил трехлетний ребенок — его госпитализировали.

Вскоре стало известно, что в Святошинском районе поднялся пожар в жилом доме. Там медики госпитализировали еще одного пострадавшего.

"В Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушения. Под завалами люди", — отметил Кличко.

По состоянию на 01:40 часов, по данным КГВА, в Голосеевском, Шевченковском и Святошинском районах столицы зафиксированы пожары. Количество пострадавших из-за атаки возросло до по меньшей мере пяти.

Пожар также обнаружен в Подольском районе столицы — по данным мэра, там пылает нежилое помещение, есть разрушения.

Около 02:20 Кличко уточнил информацию о последствиях атаки: по его данным, количество пострадавших возросло до 12.

По данным мэра, больше всего пострадал от российского обстрела Святошинский район: там поднялись пожары на 6 локациях, также фиксируются разрушения.

На местах работают оперативные службы. Последствия массированной комбинированной атаки России по Киеву устанавливаются.

Также последствия российского обстрела фиксируют в нескольких районах Киевской области. В частности зафиксировано повреждение жилого пятиэтажного дома, пострадал магазин, как сообщил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Напомним, ночью 24 апреля Россия комбинированно атаковала Украину "Калибрами", "Шахедами" и баллистическим вооружением.

Также 23 апреля обозреватели Defence Blog выяснили, как российские "Шахеды" обходят украинские системы ПВО.