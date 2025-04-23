Атаки стаями по 20 дронов: как "Шахеды" обходят украинские системы ПВО (фото)

В последнее время российские войска адаптировали тактику применения беспилотников "Шахед-136" при ударах по Украине, делая ставку на высотные маршруты и массированные групповые атаки. Такие действия направлены на истощение украинской ПВО и вынуждает расходовать дорогостоящие западные ракеты-перехватчики.

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Об этом пишут обозреватели Defence Blog на основе информации из украинских источников.

Отмечается, что ВС РФ запускает ударные дроны группами по 20 и более аппаратов, которые заходят на цели на высоте 2000–2500 метров. Это выводит их за пределы досягаемости большинства зенитных систем, таких как ЗУ-23-2, или мобильных групп ПВО с крупнокалиберными пулеметами ДШК или Browning M2. Подойдя к целям, беспилотники переходят в резкое пикирование, достигая скорости до 90 м/с — подобная траектория значительно усложняет их перехват.

На таких высотах поражение дронов возможно только с помощью зенитных установок, таких как ЗСУ Gepard, или модернизированных систем ПВО малого радиуса действия — С-125, Стрела-10, ОСА, а также западных аналогов, включая Crotale, L3Harris VAMPIRE и другие. Именно этих систем, по данным источников, украинским силам критически не хватает.

Французская ЗРК Crotale NG Фото: Скрин видео

Система VAMPIRE от L3Harris Фото: Открытые источники

Кроме того, особую тревогу вызывает появление разведывательных модификаций "Шахедов", оснащенных оптическими системами наведения. Они, предположительно, фиксируют последствия ударов и могут корректировать последующие атаки, включая возможное наведение на экстренные службы, прибывающие на место предыдущих взрывов.

Авторы материала отмечают, что несмотря на высокую эффективность зенитных комплексов IRIS-T и Patriot против ракетных угроз, применение большого количества дешевых дронов создает значительную нагрузку на систему ПВО. Так, один "Шахед" обходится в десятки раз дешевле ракеты, используемой для его уничтожения, что делает стратегию России не только тактически, но и экономически выгодной.

В таких условиях Украина наращивает дипломатическое давление на союзников, запрашивая дополнительные поставки перехватчиков и специализированных систем противодействия БПЛА. В условиях стремительной адаптации противника такая поддержка становится критически важной для защиты мирного населения и инфраструктуры, подчеркнули обозреватели.

Напомним, Вооруженные силы РФ, вероятно, начали устанавливать системы управления и разведки на ударные беспилотники "Шахед", которые используются в ударах по территории Украины.