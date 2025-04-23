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Диджитал Российско-украинская война

Российские "Шахеды" могли стать еще опаснее: эксперт объяснил, как с ними бороться

Российский ударный дрон Шахед
Фото: Из открытых источников | В РФ модернизируют "Шахеды"

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, начали устанавливать системы управления и разведки на ударные беспилотные аппараты "Шахед", атакующие территорию Украины.

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Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале. Он отметил, что вчера "Шахеды" атаковали Одессу большой группой.

По словам эксперта, российские СМИ пишут о "Шахедах"-разведчиках, рое дронов и прочих улучшениях, однако для подтверждения этой информации необходимо исследовать трофейные БПЛА.

Сергей Флэш также подчеркнул, что ранее разведывательные дроны РФ уже долетали до Одессы с направления Крыма, где есть прямая радиовидимость на расстояние 80 километров. Для дрона такой канал радиоуправления не сложен.

Удар Шахедов по Одессе Fullscreen
"Шахеды" атакуют Одессу со стороны Крыма

"Поэтому противник вполне мог поставить какие-то системы управления и разведки и на Шахеды. Если это полноценный online канал управления, то наши РЭБовцы найдут его и задавят. У нас крутые специалисты", — заключил специалист.

РФ улучшает "Шахеды": что известно

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко 20 апреля заявил, что РФ начала использовать "Шахеды" для корректировки и проведения разведки. По его словам, россияне использовали один из БПЛА для онлайн-трансляции для наведения других ударных беспилотников на автотранспорт в Сумской области.

"Враг начнет все дроновые атаки осуществлять с онлайн-разведкой и управлением. И будет попадать уже не только в стационарные объекты, но и будет бить по подвижным — прежде всего по нашим ЗРК", — предостерег Стерненко.

Также сообщалось, что в последние недели больше ударных дронов "Шахед" начали обходить систему ПВО и долетать до украинских городов, потому что россияне изменили тактику.