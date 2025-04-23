Российские "Шахеды" могли стать еще опаснее: эксперт объяснил, как с ними бороться

Вооруженные силы Российской Федерации, вероятно, начали устанавливать системы управления и разведки на ударные беспилотные аппараты "Шахед", атакующие территорию Украины.

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Об этом написал украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (Сергей Флэш) в своем Telegram-канале. Он отметил, что вчера "Шахеды" атаковали Одессу большой группой.

По словам эксперта, российские СМИ пишут о "Шахедах"-разведчиках, рое дронов и прочих улучшениях, однако для подтверждения этой информации необходимо исследовать трофейные БПЛА.

Сергей Флэш также подчеркнул, что ранее разведывательные дроны РФ уже долетали до Одессы с направления Крыма, где есть прямая радиовидимость на расстояние 80 километров. Для дрона такой канал радиоуправления не сложен.

"Шахеды" атакуют Одессу со стороны Крыма

"Поэтому противник вполне мог поставить какие-то системы управления и разведки и на Шахеды. Если это полноценный online канал управления, то наши РЭБовцы найдут его и задавят. У нас крутые специалисты", — заключил специалист.

РФ улучшает "Шахеды": что известно

Украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко 20 апреля заявил, что РФ начала использовать "Шахеды" для корректировки и проведения разведки. По его словам, россияне использовали один из БПЛА для онлайн-трансляции для наведения других ударных беспилотников на автотранспорт в Сумской области.

"Враг начнет все дроновые атаки осуществлять с онлайн-разведкой и управлением. И будет попадать уже не только в стационарные объекты, но и будет бить по подвижным — прежде всего по нашим ЗРК", — предостерег Стерненко.

Также сообщалось, что в последние недели больше ударных дронов "Шахед" начали обходить систему ПВО и долетать до украинских городов, потому что россияне изменили тактику.