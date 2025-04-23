Російські "Шахеди" могли стати ще небезпечнішими: експерт пояснив, як із ними боротися

Збройні сили Російської Федерації, ймовірно, почали встановлювати системи управління та розвідки на ударні безпілотні апарати "Шахед", що атакують територію України.

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Про це написав український фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Сергій Флеш) у своєму Telegram-каналі. Він зазначив, що вчора "Шахеди" атакували Одесу великою групою.

За словами експерта, російські ЗМІ пишуть про "Шахедів"-розвідників, рої дронів та інші поліпшення, однак для підтвердження цієї інформації необхідно дослідити трофейні БПЛА.

Сергій Флеш також підкреслив, що раніше розвідувальні дрони РФ уже долітали до Одеси з напрямку Криму, де є пряма радіовидимість на відстань 80 кілометрів. Для дрона такий канал радіоуправління не складний.

"Шахеди" атакують Одесу з боку Криму

"Тому противник цілком міг поставити якісь системи управління і розвідки і на Шахеди. Якщо це повноцінний online канал управління, то наші РЕБівці знайдуть його і задавлять. У нас круті фахівці", — підсумував фахівець.

РФ покращує "Шахеди": що відомо

Український волонтер і блогер Сергій Стерненко 20 квітня заявив, що РФ почала використовувати "Шахеди" для коригування і проведення розвідки. За його словами, росіяни використовували один із БПЛА для онлайн-трансляції для наведення інших ударних безпілотників на автотранспорт у Сумській області.

"Ворог почне всі дронові атаки здійснювати з онлайн-розвідкою та управлінням. І влучатиме вже не тільки в стаціонарні об'єкти, а й битиме по рухомих — насамперед по наших ЗРК", — застеріг Стерненко.

Також повідомлялося, що останніми тижнями більше ударних дронів "Шахед" почали оминати систему ППО і долітати до українських міст, бо росіяни змінили тактику.