Збивати стало складніше: чому "Шахеди" частіше долітають до Києва та інших міст України

Останніми тижнями більше ударних дронів "Шахед" почали оминати систему ППО і долітати до українських міст, бо росіяни змінили тактику.

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Журналісти видання Texty.org проаналізували ситуацію і поділилися своїми висновками.

Окупанти зазвичай запускають "Шахедів" з мобільних пускових установок, замаскованих у кузові вантажного автомобіля цивільного типу. З однієї платформи одночасно злітають до п'яти БПЛА, загалом же в атаці можуть бути задіяні сотні, що летять у різних напрямках і за різними маршрутами. За інформацією авторів, попереду летить провідний дрон, а решта слідують за ними, у багатьох випадках орієнтуючись завдяки вишкам стільникового зв'язку.

Донедавна мобільні вогневі групи (МВГ) були вельми ефективним засобом для відбиття атак "Шахедів", але останнім часом росіяни запускають БПЛА на великій висоті — від півтора до двох кілометрів, де по них набагато складніше влучити з землі. Німецькі комплекси "Гепард" із двома 35 мм зенітними гарматами і Skynex теж не так добре борються з дронами, як раніше.

В останні три місяці РФ почала запускати разом із "Шахедами" дешеві дрони-приманки "Пародія" з пристроями, що створюють велику хибну ціль осторонь від маршруту руху "Шахедів". Радар Skynex бачить її, як величезний літак, а зенітні гармати не влучають по справжніх ударних дронах. Кожен "розумний" боєприпас для цього комплексу із запрограмованим підривом коштує близько 9000 доларів, а стріляють ними довгими чергами. У підсумку Skynex 30-40 разів вистрілити по "Шахеду" і не збити його.

Типові приблизні маршрути польоту "Шахедів" Фото: Texty.org.ua.

Віднедавна найкраще у знищенні "Шахедів" показують себе вертольоти. Двох-трьох черг із кулемета на борту вистачає для того, щоб збити ворожий безпілотник. Спочатку сили ППО вистежують "Шахед" за допомогою радарів, потім гелікоптер слідує за ним до безпечної зони подалі від будівель, розстрілює і збиває, використовуючи спеціальну систему спостереження FLIR (Forward looking infrared system). Потужна камера дає змогу бачити ціль з великої відстані, наприклад, автомобіль можна знайти за 20 кілометрів і розгледіти його номерні знаки, а інфрачервона підсвічує вночі.

Вертольоти працюють парами: один підсвічує цілі FLIRoм, а інший знищує. Військові ціляться в двигун, щоб дрон упав без вибуху бойової частини. Є вертолітні екіпажі, які вже знищили по 150-160 збитих "Шахедів" усього за два місяці. Гелікоптерам небезпечно перебувати поруч із кордоном або лінією фронту, адже там уже їх можуть збити ворожі системи ППО, тому вони чергують у тилу.

Групи "Шахедів", як правило, летять повітряними коридорами завширшки 60-70 кілометрів. Закрити їх наявною кількістю гелікоптерів сьогодні нереально, тож льотчики, стрільці, зенітники та оператори систем РЕБ роблять титанічну роботи, хай їм і не вдається збивати всі російські БПЛА.

Напередодні стало відомо, що росіяни озброюють "Шахеди" бойовою отрутою. В одному зі збитих безпілотників виявили капсулу з отруйною речовиною СS, яку використовували в аерозольних гранатах. Інформацію підтвердили у спецслужбах і Державній службі з надзвичайних ситуацій України.