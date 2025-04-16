Сбивать стало сложнее: почему "Шахеды" чаще долетают до Киева и других городов Украины

В последние недели больше ударных дронов "Шахед" начали обходить систему ПВО и долетать до украинских городов, потому что россияне изменили тактику.

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Журналисты издания Texty.org проанализировали ситуацию и поделились своими выводами.

Оккупанты обычно запускают "Шахедов" с мобильных пусковых установок, замаскированных в кузове грузового автомобиля гражданского типа. С одной платформы одновременно взлетают до пяти БПЛА, всего же в атаке могут быть задействованы сотни, летящие в разных направлениях и по разным маршрутам. По информации авторов, впереди летит ведущий дрон, а остальные следуют за ними, во многих случаях ориентируясь благодаря вышкам сотовой связи.

До недавнего времени мобильные огневые группы (МВГ) были весьма эффективным средством для отражения атак "Шахедов", но в последнее время россияне запускают БПЛА на большой высоте — от полутора до двух километров, где по ним гораздо сложнее попасть с земли. Немецкие комплексы "Гепард" с двумя 35 мм зенитными пушками и Skynex тоже не так хорошо борются с дронами, как раньше.

В последние три месяца РФ стала запускать вместе с "Шахедами" дешевые дроны-приманки "Пародия" с устройствами, которые создают большую ложную цель в стороне от маршрута движения "Шахедов". Радар Skynex видит ее, как огромный самолет, а зенитные орудия не попадают по настоящим ударным дронам. Каждый "умный" боеприпас для этого комплекса с запрограммированным подрывом стоит около 9000 долларов, а стреляют ими длинными очередями. В итоге Skynex 30–40 раз выстрелить по "Шахеду" и не сбить его.

Типичные примерные маршруты полета "Шахедов" Фото: Texty.org.ua.

С недавних пор лучше всего в уничтожении "Шахедов" показывают себя вертолеты. Двух-трех очередей из пулемета на борту хватает для того, чтобы сбить вражеский беспилотник. Сначала силы ПВО выслеживают "Шахед" с помощью радаров, затем вертолет следует за ним в безопасную зону подальше от зданий, расстреливает и сбивает, используя специальную систему наблюдения FLIR (Forward looking infrared system). Мощная камера позволяет видеть цель с большого расстояния, например, автомобиль можно найти за 20 километров и разглядеть его номерные знаки, а инфракрасная подсвечивает ночью.

Вертолеты работают парами: один подсвечивает цели FLIRoм, а другой уничтожает. Военные целятся в двигатель, чтобы дрон упал без взрыва боевой части. Есть вертолетные экипажи, уже уничтожившие по 150–160 сбитых "Шахедов" всего за два месяца. Вертолетам опасно находиться рядом с границей или линией фронта, ведь там уже их может сбить вражеские системы ПВО, поэтому они дежурят в тылу.

Группы "Шахедов", как правило, летят по воздушным коридорам шириной 60–70 километров. Закрыть их имеющимся количеством вертолетов сегодня нереально, поэтому летчики, стрелки, зенитчики и операторы систем РЭБ делают титаническую работы, пусть им и не удается сбивать все российские БПЛА.

Накануне стало известно, что россияне вооружают "Шахеды" боевым ядом. В одном из сбитых беспилотников обнаружили капсулу с отравляющим веществом СS, который использовали в аэрозольных гранатах. Информацию подтвердили в спецслужбах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.