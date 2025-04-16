Россияне снаряжают "Шахеды" капсулами с ядом, — ЦПД

В одном из "Шахедов" нашли капсулу с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS". Его изобрели еще в 1928 году и затем начали использовать в аэрозольных гранатах.

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Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Уведомление от ЦПД Фото: Скриншот

В Центре сообщили, что враг использует для ударов по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. Эту информацию верифицировали в спецслужбах и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Известно, что в одном из БПЛА обнаружена капсула с концентрированным боевым отравляющим веществом "CS" (иритант). Это высокотоксичное вещество раздражающего действия. Вражеские БпЛА могут разбрасывать капсулы с отравляющим веществом с целью поражения людей", — сообщили в ЦПД.

Зато в Центре не подтвердили информацию о том, что сами корпуса российских дронов обрабатываются ядовитыми веществами.

Что известно об отравляющем веществе CS

CS, или 2-Хлоробензальмалононитрил — это боевое отравляющее вещество раздражающего действия. Впервые было синтезировано в 1928 году. Но распространение оно получило в 1956 году, когда его научились превращать в аэрозоль.

С тех пор CS используется для разгона митингов и во время массовых протестов. Силы обороны Украины неоднократно сообщали о применении этих химических гранат во время полномасштабного вторжения с февраля 2022 года. Теперь уже россияне сбрасывали эти гранаты на позиции украинских войск с квадрокоптеров. Применение химических средств борьбы с беспорядками (в частности веществ слезоточивого действия, к которым относится CS) "как средство ведения войны" запрещено Конвенцией о химическом оружии и Женевским протоколом 1925 года.

Напомним, в украинских СМИ появилась информация о том, что россияне якобы покрывают свои "Шахеды" ядовитыми веществами, чтобы нанести школы тем, кто собирает обломки. Но эта информация требует подтверждения, ведь ее могли запустить в информационное пространство и сами россияне.