Росіяни споряджають "Шахеди" капсулами із отрутою, — ЦПД

В одному із "Шахедів" знайшли капсулу із концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS". Її винайшли ще в 1928 році і потім почали використовувати у аерозольних гранатах.

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Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Повідомлення від ЦПД Фото: Скриншот

У Центрі повідомили, що ворог використовує для ударів по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед", споряджені отруйними речовинами. Цю інформацію верифікували у спецслужб та Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

"Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії. Ворожі БпЛА можуть розкидати капсули з отруйною речовиною з метою ураження людей", — повідомили у ЦПД.

Натомість у Центрі не підтвердили інформацію про те, що самі корпуси російських дронів обробляються отруйними речовинами.

Що відомо про отруйну речовину CS

CS, або 2-Хлоробензальмалононітрил — це бойова отруйна речовина подразнювальної дії. Вперше була синтезована в 1928 році. Але розповсюдження вона набула у 1956 році, коли її навчились перетворювати на аерозоль.

З того часу CS використовується для розгону мітингів та під час масових протестів. Сили оборони України неодноразово повідомляли про застосування цих хімічних гранат під час повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року. Тепер вже росіяни скидали ці гранати на позиції українських військ з квадрокоптерів. Застосування хімічних засобів боротьби з заворушеннями (зокрема, речовин сльозогінної дії до яких належить CS) "як засіб ведення війни" заборонено Конвенцією про хімічну зброю та Женевським протоколом 1925 року.

Нагадаємо, в українських ЗМІ з'явилась інформація про те, що росіяни нібито покривають свої "Шахеди" отруйними речовинами, аби завдати школи тим, хто збирає уламки. Але ця інформація вимагає підтвердження, адже її могли запустити в інформаційний простір і самі росіяни.