Росія почала запускати по Україні отруйні "Шахеди", — InformNapalm

Російські окупанти стали завдавати на ударні дрони-камікадзе типу Shahed 136/"Герань-2" отруйні речовини, щоб завдати максимальної шкоди українцям. Офіційно українське командування поки що не підтверджувало цієї інформації.

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Про це повідомили аналітики розвідувальної спільноти InformNapalm.

Вони повідомили, що з кількох джерел отримали інформацію, що росіяни стали завдавати отруйні речовини на дрони, щоб завдати додаткову шкоду людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.

"Поки ми не маємо додаткових свідчень, що це дійсно має якесь масове явище, але рекомендація не торкатись уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку — виглядає досить логічною. Бо на Росії вже давно діють цілі інститути, що розробляють бойові отруйні речовини", — пишуть аналітики.

Вони також не виключають, що така інформація може бути спеціально запущена росіянами для дезінформації щодо своїх бойових спроможностей і закликали зважено і спокійно ставитись і до цієї, і до будь-якої інформації щодо їх нових тактик.

"Та обережність не буде зайвою, бо наш ворог дійсно йде на будь-які заборонені гуманітарним правом та міжнародними конвенціями способи, щоб вбити або скалічити як найбільше українців. Тому бережіть себе і не беріть до рук навіть уламків, що можуть виглядати безпечно", — порадили розслідувачі.

Офіційно українське командування поки що не підтверджувало цієї інформації.

Нагадаємо, що за даними Повітряних Сил ЗСУ, з червня 2024 року спостерігається щомісячне зростання атак "Шахедів" по Україні. Якщо у листопаді 2024 року було запущено 2300 штук, то в січні 2025 року — 2696. Це вказує на нарощування Росією своїх виробничих потужностей.