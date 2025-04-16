Россия начала запускать по Украине ядовитые "Шахеды", — InformNapalm

Российские оккупанты стали наносить на ударные дроны-камикадзе типа Shahed 136/"Герань-2" отравляющие вещества, чтобы нанести максимальный вред украинцам. Официально украинское командование пока не подтверждало эту информацию.

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Об этом сообщили аналитики разведывательного сообщества InformNapalm.

Они сообщили, что из нескольких источников получили информацию, что россияне стали наносить ядовитые вещества на дроны, чтобы нанести дополнительный вред людям, которые будут подбирать обломки сбитых дронов.

"Пока мы не имеем дополнительных свидетельств, что это действительно имеет какое-то массовое явление, но рекомендация не касаться обломков сбитых дронов без предварительного анализа их на химическую опасность — выглядит достаточно логичной. Потому что в России уже давно действуют целые институты, разрабатывающие боевые отравляющие вещества", — пишут аналитики.

Они также не исключают, что такая информация может быть специально запущена россиянами для дезинформации относительно своих боевых возможностей и призвали взвешенно и спокойно относиться и к этой, и к любой информации относительно их новых тактик.

"Но осторожность не будет лишней, потому что наш враг действительно идет на любые запрещенные гуманитарным правом и международными конвенциями способы, чтобы убить или покалечить как можно больше украинцев. Поэтому берегите себя и не берите в руки даже обломки, которые могут выглядеть безопасно", — посоветовали расследователи.

Официально украинское командование пока не подтверждало эту информацию.

Напомним, что по данным Воздушных Сил ВСУ, с июня 2024 года наблюдается ежемесячный рост атак "Шахедов" по Украине. Если в ноябре 2024 года было запущено 2300 штук, то в январе 2025 года — 2696. Это указывает на наращивание Россией своих производственных мощностей.