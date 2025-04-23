Россияне атаковали Украину БПЛА: 9 человек погибло, еще 37 пострадало (фото, видео)

В ночь на 23 апреля Россия атаковала несколько украинских областей ударными дронами. В результате в Одессе и Харькове возникли пожары, в Полтаве наблюдались проблемы с электроэнергией.

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Атака на Днепропетровскую область

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в 7:30 в среду, 23 апреля, рассказал, что в области было сбито 4 вражеских беспилотника. По его информации, пострадали двое мужчин — 40 и 48 лет, они будут лечиться амбулаторно. Возник пожар на аграрном предприятии.

Позже, в 7:56 глава области добавил, что враг ударил дроном-камикадзе по Марганцу. По предварительной информации, погибли 9 человек. Еще 30 — ранены.

Удары БПЛА по Полтаве: что известно

Также поздно вечером 22 апреля Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов в направлении Полтавской области. Большинство беспилотников двигалась в направлении Полтавы и Полтавского района. Через некоторое время в городе было слышно несколько взрывов. В СМИ рассказывали о проблемах с электроэнергией в городе.

Председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут отметил, что общину атаковали вражеские БПЛА. Под атакой оказались предприятия и открытые территории неподалеку от гражданских объектов в нескольких районах Полтавы.

Позже он добавил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны. По информации главы области, есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятий.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в результате массированного российского удара по Полтаве в ночь с 22 на 23 апреля травмированы три человека. Под ударом оказалась гражданская инфраструктура города — повреждены жилые дома, предприятия, склады, гаражи, также возникло несколько пожаров. Один из дронов упал вблизи многоэтажки — там выбиты стекла, поврежден фасад.

Последствия обстрела Одессы

Около 22:10 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении группы российских ударных дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах и предупредил об угрозе для Киевского района города.

В ГСЧС Украины рассказали, что в результате атаки на город пострадали 2 человека. Также повреждена гражданская инфраструктура, загорелись жилые дома, здания частных предприятий. Сейчас пожары ликвидированы, местным жителям психологи оказывали помощь.

Атака на Харьков: подробности

Вечером 22 апреля и после полуночи 23 апреля Харьков атаковали российские беспилотники. В городе прогремело шесть взрывов в течение часа, харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о попадании "Шахедов" в одном и том же районе Харькова. На месте попаданий поднялся масштабный пожар.

В ГСЧС рассказали, что под прицелом были гражданские объекты, в результате этого возникли масштабные пожары и разрушения зданий. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Россия атаковала Киевскую область: что известно

Также ночью беспилотниками была атакована и Киевская область. Было громко в Броварском районе.

По информации спасателей, в результате падения обломков вражеского БПЛА возник пожар в гостинично-ресторанном комплексе: горели два отдельно стоящих здания. Пожар потушили, пострадавших не было.

Напомним, россияне днем 22 апреля запустили стаю дронов-камикадзе "Шахед" по Харькову. Под ударом россиян оказался Шевченковский район. Впоследствии добавилась информация об ударе по еще трем районам и о более 10 взрывах. В результате воздушной атаки есть раненые люди.

В тот же день российские оккупанты атаковали Запорожье ударными управляемыми авиабомбами. Одна из них влетела в жилую многоэтажку.