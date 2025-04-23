Украину атакуют российские БпЛА: под массированным ударом оказались Одесса и Полтава (видео)

Поздно вечером 22 апреля российская армия массированно атаковала Одессу и Полтаву ударными дронами-камикадзе. В Одессе после атаки поднялся ряд пожаров, а в Полтаве наблюдаются проблемы с электроэнергией в результате российского обстрела.

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Фокус собрал информацию о вечерней атаке России по Украине 22 апреля по данным местных властей и СМИ.

Последствия атаки БпЛА по Одессе

Около 22:10 часов Воздушные силы Украины предупредили о движении группы российских ударных дронов из акватории Черного моря в направлении Одесской области. Через некоторое время в ведомстве уточнили, что БпЛА движутся в направлении Одессы и Черноморска.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов призвал жителей находиться в безопасных местах и предупредил об угрозе для Киевского района города.

Скриншот | сообщение Труханова

Мониторинговые канапы предупредили о работе сил противовоздушной обороны в Одессе. В городе были слышны звуки взрывов.

Местные СМИ сообщили о столбе дыма, который поднялся над городом в результате вражеской атаки БпЛА. Также распространили первые кадры последствий атаки.

Около 00:30 часов председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил о первых последствиях российской атаки. По его информации, под прицелом оказалась гражданская инфраструктура в пригороде.

На места вражеской атаки дронов выехали все оперативные службы. Около 00:40 часов в ОВА сообщили о двух пострадавших из-за обстрела.

Последствия атаки БпЛА по Полтаве

Также поздно вечером 23 апреля Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов в направлении Полтавской области. Большинство беспилотников двигалось в направлении Полтавы и Полтавского района.

Вскоре в городе прогремела серия взрывов, информировали местные каналы.

Через некоторое время СМИ сообщили о перебоях с электроэнергией в Полтаве в результате обстрела.

По сообщению председателя Полтавской ОГА Владимира Когута, на территории Полтавской громады зафиксированы попадания ударных дронов. Под атакой оказались предприятия и открытые территории неподалеку от гражданских объектов в нескольких районах Полтавы.

Информации о пострадавших после атаки по Полтаве пока не поступало. В регионе продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Отметим, что ВС РФ второй день подряд атакуют Одессу БпЛА. Ночью 22 апреля враг ударил по густозаселенному жилому району города, как сообщили местные власти.

Напомним, 22 апреля нардеп Вениславский заявил СМИ о том, что "есть понимание" того, кто виноват в утечке информации перед атакой РФ по Сумах 13 апреля.