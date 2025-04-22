Нардеп заявил, что "есть понимание" того, кто допустил утечку данных перед ударом РФ по Сумах

Народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что у военной контрразведки есть определенные данные относительно виновников в причинении утечки информации перед баллистической атакой России по Сумах 13 апреля. "Слив" данных мог произойти через один из мессенджеров.

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О некоторых подробностях служебного расследования по трагедии в Сумах нардеп рассказал в эфире Radio NV 19 апреля.

Во время разговора с корреспондентом СМИ Вениславский сообщил, что на днях состоялось закрытое заседание Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, в котором приняли участие также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов, министр обороны Рустем Умеров, начальник Генштаба Андрей Гнатов и заместитель главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко.

Главной темой заседания был вопрос о вероятной утечке информации о сборе военных в центре Сум 13 апреля перед баллистическим ударом ВС РФ. Выяснилось, что сейчас продолжается расследование, результаты которого еще не известны окончательно.

"На данный момент полная картина еще не понятна, поэтому ожидаем результаты служебного расследования, дальше будем их анализировать", — сказал Вениславский.

Также нардеп сообщил, что имел разговор с представителями военной контрразведки. Они предполагают, что могла произойти утечка информации.

"Есть подозрения, что была допущена утечка информации и есть понимание, кто допустил такую утечку информации", — отметил нардеп.

Он добавил, что в ближайшее время должны состояться контрразведывательные действия. Виновников должны задержать и привлечь к ответственности.

Кроме того, у Вениславского есть информация о том, каким образом произошла утечка данных. По его словам, это могло случиться через один из мессенджеров — "в группе", где был допущен "слив" данных, которые дошли до враждебной стороны.

"Каким образом это произошло — или это через какие-то публичные коммуникации, или это непосредственно путем передачи — на данный момент у меня информации нет", — сказал Вениславский, добавив, что об этом может стать известно уже через несколько дней.

Удар РФ по Сумах 13 апреля: что известно

После атаки России по Сумах городской голова Конотопа Артем Семенихин заявил, что председатель Сумской ОГА Владимир Артюх якобы был организатором награждения военных 177-й бригады в областном центре. Зато Артюх 14 апреля ответил на эти обвинения, сказав, что не был инициатором собрания военных в центре Сум, однако информацию о самом факте сбора военной бригады не опровергал.

Народный депутат Марьяна Безуглая 13 апреля упрекнула главнокомандующего ВСУ Сирского и ТрО за атаку России по Сумах, сказав, что не нужно шиковать и делать награждения военных.

Напомним, в мэрии Сум 17 апреля наградили мальчика, который спасал людей после атаки по Сумах.

17 апреля военный рассказал СМИ о церемонии награждения военных, состоявшейся под землей в день атаки по Сумах.