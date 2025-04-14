Удар по Сумах: глава ОГА Артюх ответил на обвинения относительно награждения 117-й бригады

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх не был организатором награждения 117 бригады ТрО, которое проходило в помещении конгресс-центра Сумского государственного университета во время удара по Сумах 13 апреля.

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Об этом он заявил в комментарии "Суспільному".

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", — рассказал он.

Журналисты также спросили у председателя Сумской ОГА, кто его пригласил на награждение. Владимир Артюх отметил, что "это уже другая тема".

Удар по Сумах и награждение военных: что известно

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате более 30 человек погибло, более 100 человек пострадало. На удар отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав его "ужасным".

После этого городской голова Конотоп Артем Семенихин обратился к председателю Сумской ОГА из-за удара по Сумах. Он призвал уйти в отставку Владимира Артюха до 18 часов вечера воскресенья, 13 апреля, отметив, что последний организовал награждение военных 177-й бригады в областном центре, который подвергся российской ракетной атаке. По его словам, во время удара по городу пострадали только гражданские. В то же время ни один из военных не пострадал, ведь награждение происходило в укрытии.

В тот же день к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сирскому обратилась и народный депутат Марьяна Безуглая. Она упрекнула, что военных до сих пор собирают в одном месте для награждения.