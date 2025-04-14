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Военный Фокус Российско-украинская война Удар ВС РФ по Сумам

Удар по Сумах: глава ОГА Артюх ответил на обвинения относительно награждения 117-й бригады

Артюх, Сумы, удар по Сумам, Семенихин
Владимир Артюх ответил на обвинения по организации награждения во время удара по Сумах (иллюстративное фото)

Председатель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх не был организатором награждения 117 бригады ТрО, которое проходило в помещении конгресс-центра Сумского государственного университета во время удара по Сумах 13 апреля.

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Об этом он заявил в комментарии "Суспільному".

"Моей инициативы там не было. Я был приглашен", — рассказал он.

Журналисты также спросили у председателя Сумской ОГА, кто его пригласил на награждение. Владимир Артюх отметил, что "это уже другая тема".

Удар по Сумах и награждение военных: что известно

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы Российской Федерации ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сумы. В результате более 30 человек погибло, более 100 человек пострадало. На удар отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав его "ужасным".

После этого городской голова Конотоп Артем Семенихин обратился к председателю Сумской ОГА из-за удара по Сумах. Он призвал уйти в отставку Владимира Артюха до 18 часов вечера воскресенья, 13 апреля, отметив, что последний организовал награждение военных 177-й бригады в областном центре, который подвергся российской ракетной атаке. По его словам, во время удара по городу пострадали только гражданские. В то же время ни один из военных не пострадал, ведь награждение происходило в укрытии.

В тот же день к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сирскому обратилась и народный депутат Марьяна Безуглая. Она упрекнула, что военных до сих пор собирают в одном месте для награждения.