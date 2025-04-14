Удар по Сумах: голова ОВА Артюх відповів на звинувачення щодо нагородження 117-ї бригади

Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх не був організатором нагородження 117 бригади ТрО, яке відбувалась у приміщенні конгрес-центру Сумського державного університету під час удару по Сумах 13 квітня.

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Про це він заявив в коментарі "Суспільному".

"Моєї ініціативи там не було. Я був запрошений", — розповів він.

Журналісти також запитали у голови Сумської ОВА, хто його запросив на нагородження. Володимир Артюх зазначив, що "це вже інша тема".

Удар по Сумах та нагородження військових: що відомо

Нагадаємо, у неділю, 13 квітня, Збройні сили Російської Федерації вдарили двома балістичними ракетами по центру міста Суми. В результаті понад 30 людей загинуло, більш ніж 100 осіб постраждало. На удар відреагував президент США Дональд Трамп, назвавши його "жахливим".

Після цього міський голова Конотоп Артем Семеніхін звернувся до голови Сумської ОВА через удар по Сумах. Він закликав піти у відставку Володимира Артюха до 18-ї години вечора неділі, 13 квітня, зазначивши, що останній організував нагородження військових 177-ї бригади в обласному центрі, який зазнав російської ракетної атаки. За його словами, під час удару по місту постраждали лише цивільні. Водночас жоден з військових постраждав, адже нагородження відбувалось в укритті.

Того ж дня до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського звернулась і народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона дорікнула, що військових досі збирають в одному місці для нагородження.