Удар по Сумах: голова ОВА Артюх організував нагородження 117-ї бригади, — мер Конотопа (відео)

Міський голова Конотоп Артем Семеніхін заявив, що глава Сумської ОВА Володимир Артюх організував нагородження військових 177-ї бригади в обласному центрі, яке зазнало російської ракетної атаки.

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Про це він заявив під час стріму на своїй сторінці в Facebook.

За словами Семеніхіна, під час удару по місту постраждали лише цивільні. Водночас жоден з військових не зазнав ушкоджень, адже нагородження відбувалось в укритті.

Також міський голова Конотопа заявив, що основною ціллю атаки були діти, які мали відвідати виставу в центрі міста. Семеніхін також переконаний, що саме недбальство Артюха могло призвести до трагедії, адже начальник місцевої ОВА хотів провести нагородження військових 117-ї бригади.

Мер Конотопа закликає президента Зеленського зняти Артюха з посади чинного начальника Сумської обласної військової адміністрації. Він переконаний, що саме недбалість Артюха стала наслідком таких дій.

"Не може бути такого, що не могло бути погодження без нього [Володимира Артюха — ред.], і він не дозволив це зробити. Тому він, по суті, посприяв к***пам, щоби здійснити геноцид українців. Дуже сподіваюся на те, що Суми почнуть спати спокійно після того, як знімуть цього Артюха: він забороняє допомагати військовим, запроваджує якісь абсурдні речі", — сказав міський голова Конотопа.

Раніше Семеніхін емоційно звернувся до голови ОВА через удар по Сумах. Він закликав піти у відставку голову ОВА Володимира Артюха до 18-ї години вечора неділі та пообіцяв розповісти деталі про обстріл.

Згодом президент Зеленський повідомив про 34 загиблих від ракетної атаки РФ по Сумах та 117 поранених, серед яких є діти. За словами глави держави, росіяни запустили дві російські балістичні ракети: перша влучила в одну з будівель університету, а друга — розірвалась над вулицею.