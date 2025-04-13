Удар по Сумах: глава ОВА Артюх организовал награждение 117-й бригады, — мэр Конотопа (видео)

Городской глава Конотопа Артем Семенихин заявил, что глава Сумской ОГА Владимир Артюх организовал награждение военных 177-й бригады в областном центре, который подвергся российской ракетной атаке.

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Об этом он заявил во время стрима на своей странице в Facebook.

По словам Семенихина, во время удара по городу пострадали только гражданские. В то же время ни один из военных не получил повреждений, ведь награждение происходило в укрытии.

Также городской голова Конотопа заявил, что основной целью атаки были дети, которые должны были посетить спектакль в центре города. Семенихин также убежден, что именно халатность Артюха могла привести к трагедии, ведь начальник местной ОВА хотел провести награждение военных 117-й бригады.

Мэр Конотопа призывает президента Зеленского снять Артюха с должности действующего начальника Сумской областной военной администрации. Он убежден, что именно халатность Артюха стала следствием таких действий.

"Не может быть такого, что не могло быть согласования без него [Владимира Артюха — ред.], и он не позволил это сделать. Поэтому он, по сути, поспособствовал к***пам, чтобы осуществить геноцид украинцев. Очень надеюсь на то, что Сумы начнут спать спокойно после того, как снимут этого Артюха: он запрещает помогать военным, вводит какие-то абсурдные вещи", — сказал городской глава Конотопа.

Ранее Семенихин эмоционально обратился к председателю ОГА из-за удара по Сумах. Он призвал уйти в отставку главу ОВА Владимира Артюха до 18 часов вечера воскресенья и пообещал рассказать детали об обстреле.

Впоследствии президент Зеленский сообщил о 34 погибших от ракетной атаки РФ по Сумах и 117 раненых, среди которых есть дети. По словам главы государства, россияне запустили две российские баллистические ракеты: первая попала в одно из зданий университета, а вторая — разорвалась над улицей.