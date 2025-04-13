В Конгресс-центре СумГУ, который пострадал из-за удара ВС РФ, должен был пройти детский спектакль (фото)

Российская баллистическая ракета попала возле помещения конгресс-центра Сумского государственного университета в воскресенье, 13 апреля, когда там должен был проходить детский спектакль.

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Об этом стало известно из анонса спектакля на сервисе продажи билетов Karabas.

В Центре противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины отметили, что российские пропагандисты после удара по центру Сум 13 апреля традиционно начали распространять фейки об уничтожении якобы "военной цели".

Как отметили в ЦПД, российские войска ударили ракетами по центральной части города Сумы в Вербное воскресенье, большой религиозный праздник, когда на улице находилось много мирных людей. Но российская пропаганда традиционно распространяет ложь о якобы ударе по "военной цели" и "провокации Киева".

Скриншот с российской пропагандой Фото: ЦПД

Распространяя подобные фейки, враг пытается оправдать свой террористический акт против мирного населения Сум.

Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, россияне намеренно хотели убить как можно больше гражданских людей. Удар по Сумах произошел после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя США Стивена Уиткоффа, отметил Андрей Коваленко, поскольку подобные террористические акты Россия всегда использовала как средство давления в любых переговорах.

Российский милитарный канал "Военный осведомитель" отмечает, что целью в Сумах могли быть военные. На это якобы намекает присутствие армейских пикапов на месте удара.

Пикап с треугольником Фото: Ігор Клименко/Telegram

Впрочем, в этот день Сумской театр для детей и юношества давал спектакль "Капризная принцесса" по мотивам произведения Андерсена "Принцесса и Свинопас".

Афиша Сумского ТЮЗа на апрель

Музыкальная сказка в двух действиях должна была состояться в малом актовом зале Конгресс-центра СумГУ.

По информации ГСЧС, в результате двух ракетных ударов по городу Сумы погибли по меньшей мере 24 человека, из них 1 ребенок. Также пострадали 84 человека, среди которых 7 детей.

Напомним, в городе было слышно два взрыва с разницей в несколько минут.

Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар по Сумам.