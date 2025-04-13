ВС РФ ударили ракетами по центру города Сумы: много погибших, что известно (фото)

В воскресенье днем, 13 апреля, россияне ударили по городу Сумы, в результате чего есть погибшие.

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Об этом сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

"В результате вражеской атаки по Сумах сегодня утром есть много погибших", — написал он.

В городе было слышно два взрыва с разницей в несколько минут.

"Суспільне" сообщает о раненом ребенке и взрослых. Также известно о повреждении зданий.

Местные каналы публикуют фото с последствиями попадания.

Также в сети публикуют кадры с телами погибших людей, которые лежат на Петропавловской улице в центре города.

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