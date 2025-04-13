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Россияне ударили двумя баллистическими ракетами по центру Сум: что известно о последствиях (видео)

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Фото: Сумской городской совет | Детский самокат на месте ракетного удара в Сумах 13 апреля

В воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сум.

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Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Сейчас проводятся ликвидационные аварийные работы, оказывается помощь раненым.

На улице в это время находилось очень много людей.

Пострадавшим оказывается помощь, а все службы работают на месте происшествия, сообщил глава области.

По информации Сумского горсовета, в результате ракетного удара повреждены жилые и нежилые здания.

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Последствия ракетного удара по Сумах 13 апреля
Фото: Сумской городской совет
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Последствия ракетного удара по Сумах 13 апреля
Фото: Сумской городской совет

По предварительным данным, в результате удара 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены.

"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Сумы, улица Петропавловская
Фото: Ігор Клименко/Telegram
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Спасатели тушат пожар после попадания российских ракет в центр Сум
Фото: Ігор Клименко/Telegram

Он сообщил, что полиция ограничила доступ к зоне поражения, чтобы экстренные службы могли быстро работать.

"Сейчас важна каждая минута для жизни раненых", — подчеркнул министр, сообщив, что разворачивается штаб для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим.

В прокуратуре сообщили, что в результате ракетной атаки по центру города Сумы 21 погибший и 34 раненых, среди них 5 детей.

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Улица Петропавловская в Сумах после ракетного удара
Фото: Сумская областная прокуратура
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Уничтоженный в результате ракетного удара троллейбус
Фото: Сумская областная прокуратура

Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности.

Взрыв в Сумах: реакция Зеленского

"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", — отреагировал на ужасные новости из Сум президент Украины Владимир Зеленский.

По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.

"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей", — констатировал глава государства, выразив соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.

Также Зеленский отметил, что разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы, поэтому нужна жесткая реакция Соединенных Штатов и Европы, поскольку Россия хочет террора и затягивает войну.

Напомним, в городе было слышно два взрыва с разницей в несколько минут.