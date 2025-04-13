Россияне ударили двумя баллистическими ракетами по центру Сум: что известно о последствиях (видео)
В воскресенье, 13 апреля, Вооруженные силы РФ ударили двумя баллистическими ракетами по центру города Сум.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.
Сейчас проводятся ликвидационные аварийные работы, оказывается помощь раненым.
На улице в это время находилось очень много людей.
Пострадавшим оказывается помощь, а все службы работают на месте происшествия, сообщил глава области.
По информации Сумского горсовета, в результате ракетного удара повреждены жилые и нежилые здания.
По предварительным данным, в результате удара 21 человек погиб и еще по меньшей мере 20 ранены.
"Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах", — сообщил глава МВД Игорь Клименко.
Он сообщил, что полиция ограничила доступ к зоне поражения, чтобы экстренные службы могли быстро работать.
"Сейчас важна каждая минута для жизни раненых", — подчеркнул министр, сообщив, что разворачивается штаб для приема заявлений и оказания помощи пострадавшим.
В прокуратуре сообщили, что в результате ракетной атаки по центру города Сумы 21 погибший и 34 раненых, среди них 5 детей.
Проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности.
Взрыв в Сумах: реакция Зеленского
"Ужасный удар российской баллистики по Сумах. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице... И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим", — отреагировал на ужасные новости из Сум президент Украины Владимир Зеленский.
По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей.
"Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей", — констатировал глава государства, выразив соболезнования родным и близким погибших и пострадавших.
Также Зеленский отметил, что разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы, поэтому нужна жесткая реакция Соединенных Штатов и Европы, поскольку Россия хочет террора и затягивает войну.
Напомним, в городе было слышно два взрыва с разницей в несколько минут.