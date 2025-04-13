У Конгрес-центрі СумДУ, який постраждав через удар ЗС РФ, мала пройти дитяча вистава (фото)

Російська балістична ракета влучила біля приміщення конгрес-центру Сумського державного університету у неділю, 13 квітня, коли там повинна була проходити дитяча вистава.

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Про це стало відомо з анонсу вистави на сервісі продажу квитків Karabas.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України наголосили, що російські пропагандисти після удару по середмістю Сум 13 квітня традиційно почали поширювати фейки про знищення нібито "військової цілі".

Як наголосили у ЦПД, російські війська вдарили ракетами по центральній частині міста Суми у Вербну неділю, велике релігійне свято, коли на вулиці знаходилося багато мирних людей. Але російська пропаганда традиційно поширює брехню про нібито удар по "військовій цілі" та "провокацію Києва".

Скріншот з російською пропагандою Фото: ЦПД

Розповсюджуючи подібні фейки, ворог намагається виправдати свій терористичний акт проти мирного населення Сум.

Як заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, росіяни навмисно хотіли вбити якомога більше цивільних людей. Удар по Сумах стався після зустрічі президента РФ Володимира Путіна та спецпредставника США Стівена Віткоффа, зазначив Андрій Коваленко, оскільки подібні терористичні акти Росія завжди використовувала як засіб тиску у будь-яких перемовинах.

Російській мілітарний канал "Военный осведомитель" зазначає, що ціллю у Сумах могли бути військові. На це нібито натякає присутність армійських пікапів на місці удару.

Пікап з трикутником Фото: Ігор Клименко/Telegram

Утім, цього дня Сумський театр для дітей та юнацтва давав виставу "Примхлива принцеса" за мотивами твору Андерсена "Принцеса та Свинопас".

Афіша Сумського ТЮГ на квітень

Музична казка на дві дії мала відбутися у малій актовій залі Конгрес-центру СумДУ.

За інформацією ДСНС, внаслідок двох ракетних ударів по місту Суми загинуло щонайменше 24 особи, з них 1 дитина. Також постраждало 84 людини, серед яких 7 дітей.

Нагадаємо, у місті було чутно два вибухи з різницею у кілька хвилин.

Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Сумах.