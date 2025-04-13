"Идите в отставку": мэр Конотопа эмоционально обратился к главе ОГА из-за удара по Сумам (видео)

Городской голова Конотопа Сумской области Артем Семенихин после удара Российской Федерации по Сумам опубликовал видео с критикой местных властей. Чиновник призвал уйти в отставку главу ОГА Владимира Артюха. Он пообещал открыть какую-то тайну вечером 13 апреля.

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Заявление Артема Семенихина около 14 часов 13 апреля появилось на странице Facebook.

Фигурантами эмоциональной публикации конотопского городского головы являются два человека — Владимир Артюх, а также Красношапка [вероятно, речь идет о главе ГУ СБУ в Сумской области Олеге Красношапке]. Семенихин призвал их уйти в отставку до 18 часов 13 апреля. Если они этого не сделают, то будет еще один эфир, в котором все услышат разоблачения топ-чиновников.

"Если ты до 18:00 не станешь на колени, скотина, и не извинишься перед людьми, и не сложишь свои полномочия главы администрации, п*ла ты конченая. И если с тобой Красношапка, который также в теме и ничего не противодействовал этому. [Если] не сложите свои полномочия, [то] в 18:00, черт, я расскажу, что произошло. Скотина, б*я", — слышно на видео.

В одном из следующих сообщений Семенихин добавил, будто Артюх сбегал с места удара РФ по Сумам, и при этом "сбивал детей на своем пути".

Удар РФ по Сумам 13 апреля — Семенихин о поведении Артюха

Владимир Артюха пока не комментировал обращение Семенихина и не писал, планирует ли уходить в отставку. В то же время, появилась публикация главы офиса президента Андрея Ермака, в которой он призвал "кое-кого" не ссориться: имена не уточняются.

Удар РФ по Сумам 13 апреля — Ермак на реакции в сетях Фото: скриншот

Удар РФ по Сумам 13 апреля — детали

Отметим, утром 13 апреля Владимир Артюх и и.о. мэра Сум Артем Кобзарь подтвердили удар ВС РФ по центру Сум. В настоящее время военная администрация сообщила о 32 погибших, из них двое детей, и 84 раненых, среди них — 10 детей. На видео свидетелей и ГСЧС видим горящие автомобили в центре города, тела погибших людей на тротуарах, поврежденные фасады домов, полностью разбитый троллейбус. Как заявил Артюх, россияне запустили две баллистические ракеты с кассетными боевыми частями. Одна из них ударила по концерт-холлу Сумского государственного университета: на кадрах от "Суспільного" показали пробитые насквозь перекрытия и развалившиеся стены.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал заблюренные кадры с места удара РФ по Сумам. Глава государства заявил, что россияне прицельно стреляют по гражданским в Вербное воскресенье. Между тем появилось заявление нардепа Марьяны Безуглой. Политик предположила, что целью российского обстрела могло стать награждение военных, которое, возможно, происходить в 30 км от линии фронта. При этом Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Силами территориальной обороны. Командование еще не реагировало на подозрения, но на странице Facebook Сил ТрО есть сообщение о 117 бригаде теробороны Сумской области, которую как раз поздравили с седьмой годовщиной.

Напоминаем, 13 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе РФ по детскому саду в Киевском районе областного центра.