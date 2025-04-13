Больше всего жертв — в троллейбусе: РФ ударила по Сумах кассетными боеголовками, — ОВА (видео)

Глава Сумской военной областной администрации Владимир Артюх заявил, что Российская Федерация ударила по центру Сум баллистическими ракетами с кассетной боевой частью. Чиновник сообщил, что спасатели вывозят тела погибших. Наибольшее количество жертв — в троллейбусе.

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Заявление Артюха появилось в эфире телемарафона днем 13 апреля, через несколько часов после удара РФ по Сумах.

Удар РФ по Сумах 13 апреля — комментарий Артюха см. с 4:46

Артюх заявил, что удар баллистикой с кассетной боевой частью подтверждается посеченными стенами окружающих домов. Чиновник пояснил, что фасады побиты поражающими элементами российского оружия. Также он сообщил о большом количестве жертв в троллейбусе, который попал под удар ракеты ВС РФ.

"Мы видим, где больше всего погибло людей — это троллейбус, в котором люди находились и практически все погибли, кто там был. Сейчас проводится эвакуация тел", — сказал он.

Чиновник добавил, что во время российской воздушной атаки украинцы возвращались из церкви, отмечая религиозный праздник Вербное воскресенье. По его словам, среди пострадавших может быть много детей. Кроме того, Артюх привел некоторые детали удара РФ. Было две баллистических ракеты: одна ударила в определенном месте (не указал, куда именно), вторая — по зданию Сумского государственного университета. Повреждено здание университета — площадка, на которой проходило обучение и различные мероприятия, уточнил глава ОВА.

"Все завалы уже обследованы, максимально прошли по зданиям, в которых могли пострадать люди. Есть люди, которые посечены стеклом. Но завалы все проверены, пока больше спасательных работ не проводится, потому что все завалы разобраны", — прозвучало в эфире телемарафона.

Удар РФ по Сумах 13 апреля — детали

Отметим, утром 13 апреля в центре Сум прогремело два взрыва в результате воздушного удара ВС РФ. Военная администрация подтвердила удар, который россияне нанесли баллистическими ракетами, вероятно, "Искандер". На видео с места поражения видим разбитые автомобили и полностью разбитый троллейбус. Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, в котором призвал мировую общественность отреагировать на очередное военное преступление россиян. На эту минуту известно о 31 погибшем и более 80 раненых.

Тем временем медиа "Суспільне" опубликовало кадры из концерт-холла Сумского государственного университета. Журналистка показала полностью разрушенное помещение, в котором ракета РФ пробила или обвалила бетонное перекрытие.

Народный депутат Марьяна Безуглая в Telegram раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и командующего Сил территориальной обороны. Политик обвинила топофицеров в том, что в Украине и дальше живет наследие советской армии, когда военных собирали для различных торжеств и награждений. Из-за такого наследия, а также, вероятно, утечки секретных данных, состоялся удар РФ по Сумах, считает она.

Напоминаем, днем 5 апреля ВС РФ ударили баллистикой с кассетной боевой частью по центру Кривого Рога: погибли 18 человек, из них девять — дети.