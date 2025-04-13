"Не шикуйте, не делайте награждения": Безуглая упрекнула Сырского и ТрО за удар РФ по Сумах

Народный депутат Марьяна Безуглая отреагировала на удар Российской Федерации по Сумах, который произошел утром в воскресенье 13 апреля. Политик обратилась к главнокомандующему Вооруженных сил Украины Александру Сирскому и упрекнула, что военных до сих пор собирают в одном месте для награждения.

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Комментарий Безуглой относительно удара РФ по Сумах появился в Telegram-канале нардепа.

Нардеп призвала Сырского, а также командование Сил территориальной обороны (генерал-майор Игорь Плахута), не собирать военных на построение и награждение. Она напомнила, что такие торжества опасно устраивать, особенно — посреди гражданского города. Кроме того, по ее словам, аналогичные мероприятия проводят на полигонах. Безуглая объяснила, что такие действия являются пережитком советских времен и обратилась в СБУ, поскольку, возможно, "произошла утечка".

"Не шикуйте, не делайте "награждения и построения". Чтобы был проклят ваш совок и вы с ним!" — написала она.

Также Безуглая напомнила о другом трагическом случае, который произошел во время награждения: удар РФ по построению 128 бригады. Нардеп отметила, что прошло достаточно времени для наказания виновных, но этого до сих пор не произошло.

Удар РФ по Сумах 13 апреля — заявление Безуглой Фото: скриншот

Между тем на странице Facebook Сир ТрО появилось поздравление 117 бригады Теробороны Сумской области по случаю седьмой годовщины создания. Сообщение опубликовали около 11 часов 13 апреля.

Удар РФ по Сумах 13 апреля — сообщение командования Сил ТрО Фото: скриншот

Главнокомандующий ВСУ Сырский и командующий Сил ТрО пока не реагировали на заявление Безуглой.

Как сообщило "Суспільне", под удар РФ попал конгресс-холл Сумского государственного университета. На странице заведения указано, что на территории размещено 15 пространств с разной вместимостью людей. Восемь площадок вмещает до 65 человек (15, 20, 40, 60). Семь — более 65 (70, 120, 250). На фото — помещения, оборудованные всем необходимым для совещаний, награждений, поздравлений, конференций и т.д. Расстояние до линии боев в Курской области — около 34 км.

Удар РФ по Сумах 13 апреля — детали

Отметим, около 10 ч 13 апреля ВС РФ ударили баллистической ракетой по центру Сум, сообщили в областной военной администрации и и.о. городского головы Андрей Козуб. На видео и фото с места событий видно горящие автомобили, разрушенный троллейбус, тела гражданских, погибших от российской воздушной атаки. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры с места преступления РФ и обратил внимание мира на действия Кремля, который говорит о якобы готовности к переговорам и к миру.

"Суспільне" показало видео из конгресс-холла Сумского государственного университета: видим бетонные перекрытия, которые обвалились в результате удара РФ. На эту минуту известно о 24 погибших и более 80 раненых.

Напоминаем, днем 5 апреля ВС РФ ударили по Кривому Рогу и попали по дороге рядом с детской площадкой. Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, какой тип боеприпаса использовали россияне для атаки и почему выбрали именно его.