"Не шикуйте, не робіть нагородження": Безугла дорікнула Сирському і ТрО за удар РФ по Сумах
Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на удар Російської Федерації по Сумах, який стався зранку у неділю 13 квітня. Політикиня звернулась до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і дорікнула, що військових досі збирають в одному місці для нагородження.
Коментар Безуглої щодо удару РФ по Сумах з'явився у Telegram-каналі нардепки.
Нардепка закликала Сирського, а також командування Сил територіальної оборони (генерал-майор Ігор Плахута), не збирати військових на шикування та нагородження. Вона нагадала, що такі урочистості небезпечно влаштовувати, особливо — посеред цивільного міста. Крім того, з її слів, аналогічні заходи проводять на полігонах. Безугла пояснила, що такі дії є пережитком радянських часів та звернулась до СБУ, оскільки, можливо, "стався витік".
"Не шикуйте, не робіть "награждєнія і построєнія". Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним!" — написала вона.
Також Безугла нагадала про інший трагічний випадок, який стався під час нагородження: удар РФ по шикуванню 128 бригади. Нардепка зауважила, що пройшло достатньо часу для покарання винних, але цього досі не відбулось.
Тим часом на сторінці Facebook Сир ТрО з'явилось привітання 117 бригади Тероборони Сумської області з нагоди сьомої річниці створення. Допис опублікували близько 11 год 13 квітня.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський та командувач Сил ТрО доки не реагували на заяву Безуглої.
Як повідомило "Суспільне", під удар РФ потрапив конгрес-хол Сумського державного університету. На сторінці закладу вказано, що на території розміщено 15 просторів з різною місткістю людей. Вісім майданчиків вміщає до 65 осіб (15, 20, 40, 60). Сім — понад 65 (70, 120, 250). На фото — приміщення, обладнані усім необхідним для нарад, нагороджень, вітань, конференцій тощо. Відстань до лінії боїв в Курській області — близько 34 км.
Удар РФ по Сумах 13 квітня — деталі
Зазначимо, близько 10 год 13 квітня ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по центру Сум, повідомили в обласній військовій адміністрації та в.о. міського голови Андрій Козуб. На відео та фото з місця подій видно палаючі автомобілі, зруйнований тролейбус, тіла цивільних, які загинули від російської повітряної атаки. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з місця злочину РФ та звернув увагу світу на дії Кремля, який говорить про начебто готовність до переговорів та до миру.
"Суспільне" показало відео з конгрес-холу Сумського державного університету: бачимо бетонні перекриття, які обвалилися внаслідок удару РФ. На цю хвилину відомо про 24 загиблих та понад 80 поранених.
Нагадуємо, вдень 5 квітня ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу та влучили по дорозі поруч з дитячим майданчиком. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, який тип боєприпасу використали росіяни для атаки та чому обрали саме його.