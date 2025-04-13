"Не шикуйте, не робіть нагородження": Безугла дорікнула Сирському і ТрО за удар РФ по Сумах

Народна депутатка Мар'яна Безугла відреагувала на удар Російської Федерації по Сумах, який стався зранку у неділю 13 квітня. Політикиня звернулась до головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського і дорікнула, що військових досі збирають в одному місці для нагородження.

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Коментар Безуглої щодо удару РФ по Сумах з'явився у Telegram-каналі нардепки.

Нардепка закликала Сирського, а також командування Сил територіальної оборони (генерал-майор Ігор Плахута), не збирати військових на шикування та нагородження. Вона нагадала, що такі урочистості небезпечно влаштовувати, особливо — посеред цивільного міста. Крім того, з її слів, аналогічні заходи проводять на полігонах. Безугла пояснила, що такі дії є пережитком радянських часів та звернулась до СБУ, оскільки, можливо, "стався витік".

"Не шикуйте, не робіть "награждєнія і построєнія". Щоб був проклятий ваш совок і ви з ним!" — написала вона.

Також Безугла нагадала про інший трагічний випадок, який стався під час нагородження: удар РФ по шикуванню 128 бригади. Нардепка зауважила, що пройшло достатньо часу для покарання винних, але цього досі не відбулось.

Удар РФ по Сумах 13 квітня - заява Безуглої Фото: скриншот

Тим часом на сторінці Facebook Сир ТрО з'явилось привітання 117 бригади Тероборони Сумської області з нагоди сьомої річниці створення. Допис опублікували близько 11 год 13 квітня.

Удар РФ по Сумах 13 квітня - допис командування Сил ТрО Фото: скриншот

Головнокомандувач ЗСУ Сирський та командувач Сил ТрО доки не реагували на заяву Безуглої.

Як повідомило "Суспільне", під удар РФ потрапив конгрес-хол Сумського державного університету. На сторінці закладу вказано, що на території розміщено 15 просторів з різною місткістю людей. Вісім майданчиків вміщає до 65 осіб (15, 20, 40, 60). Сім — понад 65 (70, 120, 250). На фото — приміщення, обладнані усім необхідним для нарад, нагороджень, вітань, конференцій тощо. Відстань до лінії боїв в Курській області — близько 34 км.

Удар РФ по Сумах 13 квітня — деталі

Зазначимо, близько 10 год 13 квітня ЗС РФ вдарили балістичною ракетою по центру Сум, повідомили в обласній військовій адміністрації та в.о. міського голови Андрій Козуб. На відео та фото з місця подій видно палаючі автомобілі, зруйнований тролейбус, тіла цивільних, які загинули від російської повітряної атаки. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з місця злочину РФ та звернув увагу світу на дії Кремля, який говорить про начебто готовність до переговорів та до миру.

"Суспільне" показало відео з конгрес-холу Сумського державного університету: бачимо бетонні перекриття, які обвалилися внаслідок удару РФ. На цю хвилину відомо про 24 загиблих та понад 80 поранених.

Нагадуємо, вдень 5 квітня ЗС РФ вдарили по Кривому Рогу та влучили по дорозі поруч з дитячим майданчиком. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, який тип боєприпасу використали росіяни для атаки та чому обрали саме його.