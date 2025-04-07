Інструмент терору Росії : експерт пояснив, навіщо РФ атакує "Іскандерами" житлові квартали

Російські окупанти навмисне використали для удару по Кривому Рогу ракету з касетною бойовою частиною, щоб поранити та вбити більше людей. Уламкові елементи касетної БЧ ОТРК "Іскандер" можуть мати радіус розльоту до 7 га.

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Таку думку у своєму телеграм-каналі висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

Він зауважив, що 4 квітня ЗС РФ запустили балістичну ракету 9М723 ОТРК "Іскандер" по тиловому місту Кривому Рогу, а в Міноборони РФ відзвітували, що ціллю був ресторан "RoseMarine", в якому, нібито, проходила "нарада силовиків".

"Для удару було використано ракету з касетною бойовою частиною, що вже виключає високоточне та ефективне застосування проти будівель, але досить ефективно проти скупчення техніки та особового складу військ противника. Ось тільки у центрі Кривого Рогу ні техніки, ні особового складу СОУ не було", — зазначив експерт.

Він зауважив, що уламкові елементи касетної БЧ ОТРК "Іскандер" можуть розлітатися до 7 га, тож про високоточне знищення будівлі в цьому випадку не може йтися, бо для цього мала б бути використана уламково-фугасна бойова частина.

"Тобто удар по Кривому Розі це був цілеспрямований, усвідомлений, терористичний акт, спрямований насамперед проти цивільного населення", — вважає експерт.

Він навів ще один приклад балістичного терору РФ, коли окупанти 29 квітня 2024 року завдали удару по набережній в Одесі із застосуванням касетної БЧ. Тоді загинуло 7 людей, а понад 30 отримали поранення.

"На сьогоднішній день ракети 9М723 стали основним інструментарієм завдання ударів по тиловій території України і вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну обійшли за кількістю пусків авіаційні Х-101/555 і корабельні 3М14 "Калібр". Це пояснюється тим, що балістичні ракети, на відміну дозвукових крилатих можуть перехоплювати обмежені типи ППО, зокрема — ЗРК Patriot і SAMP/T.", — говорить Олександр Коваленко.

Водночас, пояснює експерт, ракети Х-101/555 і 3М14 "Калібр" може збити практично будь-який ЗРК і навіть мобільна вогнева група, озброєна ПЗРК, по балістиці перехоплення можуть здійснити тільки вищезгадані ЗРК Patriot і SAMP/T, але останнім часом з перехопленням таких ракет у Сил оборони почали виникати складності через обмежену кількість комплексів ЗРК Patriot та SAMP/T, які не були модернізовані протягом цього часу, на відміну від російської ракети.

"Ракета 9М723 отримала нове забарвлення, нову систему наведення, систему супутникової навігації та ряд інших поліпшень, для підвищення ефективності. Це дозволило російським військам підвищити відсоток ймовірності прориву та обходу систем ППО навіть у тих районах України, де розміщено спеціалізовані комплекси", — зауважив експерт.

Він додав, що Росія збільшила виробництво таких ракет, що може дати їй змогу систематизувати щоденні удари по українських містах.

Нагадаємо, що балістичні ракети "Іскандер" стало набагато складніше збивати. Росія постійно вдосконалює озброєння, надії на комплекси Patriot зменшуються.