Инструмент террора России: эксперт объяснил, зачем РФ атакует "Искандерами" жилые кварталы

Российские оккупанты умышленно использовали для удара по Кривому Рогу ракету с кассетной боевой частью, чтобы ранить и убить больше людей. Обломочные элементы кассетной БЧ ОТРК "Искандер" могут иметь радиус разлета до 7 га.

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Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военный эксперт Александр Коваленко.

Он отметил, что 4 апреля ВС РФ запустили баллистическую ракету 9М723 ОТРК "Искандер" по тыловому городу Кривому Рогу, а в Минобороны РФ отчитались, что целью был ресторан "RoseMarine", в котором, якобы, проходило "совещание силовиков".

"Для удара была использована ракета с кассетной боевой частью, что уже исключает высокоточное и эффективное применение против зданий, но достаточно эффективно против скопления техники и личного состава воск противника. Вот только в центре Кривого Рога ни техники, ни личного состава СОУ не было", — отметил эксперт.

Он отметил, что обломочные элементы кассетной БЧ ОТРК "Искандер" могут разлетаться до 7 га, поэтому о высокоточном уничтожении здания в данном случае речь не может идти, потому что для этого должна быть использована обломочно-фугасная боевая часть.

"То есть удар по Кривому Рогу это был целенаправленный, осознанный, террористический акт, направленный прежде всего против гражданского населения", — считает эксперт.

Он привел еще один пример баллистического террора РФ, когда оккупанты 29 апреля 2024 года нанесли удар по набережной в Одессе с применением кассетной БЧ. Тогда погибло 7 человек, а более 30 получили ранения.

"На сегодняшний день ракеты 9М723 стали основным инструментарием нанесения ударов по тыловой территории Украины и впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину обошли по количеству пусков авиационные Х-101/555 и корабельные 3М14 "Калибр". Это объясняется тем, что баллистические ракеты, в отличие дозвуковых крылатых могут перехватывать ограниченные типы ПВО, в частности — ЗРК Patriot и SAMP/T.", — говорит Александр Коваленко.

В то же время, объясняет эксперт, ракеты Х-101/555 и 3М14 "Калибр" может сбить практически любой ЗРК и даже мобильная огневая группа, вооруженная ПЗРК, по баллистике перехват могут осуществить только вышеупомянутые ЗРК Patriot и SAMP/T, но в последнее время с перехватом таких ракет у Сил обороны начали возникать сложности из-за ограниченного количества комплексов ЗРК Patriot и SAMP/T, которые не были модернизированы в течение этого времени, в отличие от российской ракеты.

"Ракета 9М723 получила новую окраску, новую систему наведения, систему спутниковой навигации и ряд других улучшений, для повышения эффективности. Это позволило российским войскам повысить процент вероятности прорыва и обхода систем ПВО даже в тех районах Украины, где размещены специализированные комплексы", — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия увеличила производство таких ракет, что может позволить ей систематизировать ежедневные удары по украинским городам.

Напомним, что баллистические ракеты "Искандер" стало намного сложнее сбивать. Россия постоянно совершенствует вооружение, надежды на комплексы Patriot уменьшаются.