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Системы Patriot почти не ловят ракеты "Искандер": с какой проблемой столкнулись ВСУ (видео)

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Фото: militarytimes.com | ВС РФ выгоднее для ударов по Украине использовать наземные пусковые установки

Баллистические ракеты "Искандер" стало гораздо сложнее сбивать. Россия постоянно совершенствует вооружение, надежды на комплексы Patriot уменьшаются.

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Об усовершенствовании вражеских ракет рассказал в эфире Radio NV бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев советует украинцам не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

По словам эксперта, сбивающие баллистику украинские офицеры ПВО говорят о постоянном совершенствовании ракетной техники ВС РФ. Это нужно, чтобы нанести Украине как можно больше потерь, в том числе среди гражданского населения.

"Не стоит себя тешить иллюзиями, война является лучшим экзаменатором, выявляющим лучшие качества вооружения и техники", — заметил он.

Далее эксперт призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Не всегда даже самые эффективные и умелые операторы систем ПВО и ПРО способны отразить все атаки оккупантов.

Весьма непростым вызовом, как говорит Селезнев, являются комбинированные ракетные атаки с применением дронов.

Использование наземных пусковых установок выгоднее для ударов по Украине "Искандерами" или северокорейскими KN-23", чем поднятие в воздух истребителей МиГ-31. По словам аналитика, у ВС РФ исчерпывается потенциал и технический ресурс данных самолетов.

Напомним, недавно появилось видео момента удара ракетой "Искандер" по ресторану RoseMarine в Кривом Роге. Люди праздновали там день рождения, а в РФ говорили о "совещании командиров ВСУ".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не нравится", как войска России каждый день бомбят украинские города.