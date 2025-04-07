Праздновали день рождения: опубликовано видео момента удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге

Минобороны России утверждает, что атаковало ресторан RoseMarine в Кривом Роге, потому что там якобы совещались "командиры ВСУ". На самом деле там был съезд работников бьюти-индустрии и празднование дня рождения.

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Видео момента удара российской ракетой "Искандер" по ресторану зафиксировали камеры наблюдения.

Момент удара по ресторану RoseMarine в Кривом Роге

"Российская пропаганда утверждает, что в ресторане было собрание украинских и иностранных военных. На видеодоказательстве, которое опровергает российскую ложь, видно, что гостей в ресторане немного, и это гражданские посетители", — написал военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Обстрел Кривого Рога 4 апреля: что известно

В результате обстрелов Кривого Рога российскими военными погибли 19 человек. По видео, опубликованном службами спасения и очевидцами, видно, что россияне ударили по жилому массиву. Погибли люди на детской площадке. Кадры, снятые очевидцами из соседнего дома, позволяют определить район удара — это северо-восток города Кривой Рог, жилой массив возле улицы Содружества.

Минобороны России утверждает, что ударило по ресторану, где совещались командиры ВСУ. В этом квартале расположен только один ресторан — RoseMarine. Ранее он назывался "Магелан", сначала местные телеграм-каналы указывали, что российская ракета могла попасть именно в него. О том, что удар был "прицельным по ресторану Магеллан", писали пропагандистские российские паблики.

4 апреля в RoseMarine проходил Beauty Business Forum "Golden Snitch", организованный ассоциацией "Союз бизнеса Кривого Рога". Мероприятие было анонсировано еще 24 февраля в телеграм-канале ассоциации и в публичных городских каналах. Посты не редактировались и были опубликованы заранее.

В указанный день в ресторане RoseMarine действительно прошел форум сотрудников бьюти-индустрии. Мероприятие длилось около четырех часов, и основная часть участников разъехалась уже в 18:30. По сообщению российского Минобороны, удар был нанесен в 18:49.

Одновременно с форумом в ресторане проходил день рождения, на котором было много молодых людей и детей.

Напомним, мониторинговая миссия ООН по правам человека заявила, что атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.