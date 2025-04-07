Святкували день народження: опубліковано відео моменту удару ЗС РФ по ресторану в Кривому Розі

Міноборони Росії стверджує, що атакувало ресторан RoseMarine в Кривому Розі, бо там нібито радились"командири ЗСУ". Насправді там був з'їзд працівників б'юті-індустрії та святкування дня народження.

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Відео моменту удару російською ракетою "Іскандер" по ресторану зафіксували камери спостереження.

Момент удару по ресторану RoseMarine в Кривому Розі

"Російська пропаганда стверджує, що в ресторані були збори українських та іноземних військових. На відеодоказі, який спростовує російську брехню, видно, що гостей в ресторані небагато, і це цивільні відвідувачі", — написав воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Обстріл Кривого Рогу 4 квітня: що відомо

Внаслідок обстрілів Кривого Рогу російськими військовими загинули 19 людей. По відео, опублікованому службами порятунку та очевидцями, видно, що росіяни вдарили по житловому масиву. Загинули люди на дитячому майданчику. Кадри, зняті очевидцями із сусіднього будинку, дають змогу визначити район удару — це північний схід міста Кривий Ріг, житловий масив біля вулиці Співдружності.

Міноборони Росії стверджує, що вдарило по ресторану, де радилися командири ЗСУ. У цьому кварталі розташований лише один ресторан — RoseMarine. Раніше він називався "Магелан", спочатку місцеві телеграм-канали вказували, що російська ракета могла влучити саме по ньому. Про те, що удар був "прицільним по ресторану Магеллан", писали пропагандистські російські пабліки.

4 квітня у RoseMarine проходив Beauty Business Forum "Golden Snitch", організований асоціацією "Союз бізнесу Кривого Рогу". Захід був анонсований ще 24 лютого у телеграм-каналі асоціації та у публічних міських каналах. Пости не редагувалися та були опубліковані заздалегідь.

В зазначений день в ресторані RoseMarine справді пройшов форум співробітників б'юті-індустрії. Захід тривав приблизно чотири години, і основна частина учасників роз'їхалася вже о 18:30. За повідомленням російського Міноборони, удар було завдано о 18:49.

Одночасно з форумом у ресторані проходив день народження, на якому було багато молодих людей та дітей.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару з лютого 2022 року.