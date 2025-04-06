Найбільша за кількістю загиблих дітей: в ООН відреагували на атаку по Кривому Рогу

Атака по Кривому Рогу 4 квітня стала найбільшою за кількістю загиблих дітей внаслідок одного удару з лютого 2022 року.

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Таку заяву зробила Моніторингова місія ООН з прав людини.

"Цей жах неможливо уявити – дев’ять дітей загинули, більшість – під час гри у парку, коли військовий боєприпас розірвався шрапнеллю прямо над ними. Один вибух обірвав 18 життів теплого п'ятничного вечора в Кривому Розі, коли сім’ї відпочивали поблизу дитячого майданчика, ресторану та житлових будинків", — заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк.

За його словами, використання Російською Федерацією зброї з широкою зоною ураження в густонаселеному районі за відсутності будь-якої підтвердженої військової присутності свідчить про повну зневагу до життя цивільних осіб. Під час візиту на місце атаки спеціалісти Управління ООН з прав людини зафіксували сліди від сотень уламків на будівлях, гойдалках, дитячих гірках, деревах і на землі.

В організації зазначили, що, за інформацією РФ, метою нападу була група військових. Однак місцеві жителі, представник бізнес-асоціації та співробітники ресторану розповіли спеціалістам Управління, що незадовго до нападу десятки жінок і чоловіків, які працюють у сфері краси, відвідували галузевий форум, організований місцевою бізнес-асоціацією в ресторані. Про захід було заздалегідь повідомлено в Інтернеті.

Усі свідки стверджують, що під час обстрілу в ресторані та в районі не було військової присутності, додали в ООН. Невибіркові атаки заборонені міжнародним гуманітарним правом, і якщо вони являють собою атаки, спрямовані проти цивільних осіб.

Атака на Кривий Ріг: що відомо

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 4 квітня, Росія обстріляла Кривий Ріг. Окупаційна армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із касетною бойовою частиною просто по центру житлового мікрорайону міста. Поруч із місцем удару був дитячий майданчик, де якраз ввечері гралися діти.

Пізніше, 5 квітня у лікарні Кривого Рогу після завданого Росією ракетного удару помер хлопчик на імʼя Тимофій. Йому було лише 3,9 роки.

Фокус зібрав коментарі Міністерства оборони Російської Федерації та реакцію світу на удар по Кривому Рогу. У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було атаковано "місце проведення наради ЗСУ" у місцевому ресторані.

Неділю, 6 квітня, оголошено Днем жалоби в Україні за жертвами атаки в Кривому Розі. Тому в країні міста приспускають прапори.