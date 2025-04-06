Крупнейшая по количеству погибших детей: в ООН отреагировали на атаку по Кривому Рогу

Атака по Кривому Рогу 4 апреля стала крупнейшей по количеству погибших детей в результате одного удара с февраля 2022 года.

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Такое заявление сделала Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

"Этот ужас невозможно представить — девять детей погибли, большинство — во время игры в парке, когда военный боеприпас разорвался шрапнелью прямо над ними. Один взрыв оборвал 18 жизней теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи отдыхали вблизи детской площадки, ресторана и жилых домов", — заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, использование Российской Федерацией оружия с широкой зоной поражения в густонаселенном районе при отсутствии какого-либо подтвержденного военного присутствия свидетельствует о полном пренебрежении к жизни гражданских лиц. Во время визита на место атаки специалисты Управления ООН по правам человека зафиксировали следы от сотен обломков на зданиях, качелях, детских горках, деревьях и на земле.

В организации отметили, что, по информации РФ, целью нападения была группа военных. Однако местные жители, представитель бизнес-ассоциации и сотрудники ресторана рассказали специалистам Управления, что незадолго до нападения десятки женщин и мужчин, работающих в сфере красоты, посещали отраслевой форум, организованный местной бизнес-ассоциацией в ресторане. О мероприятии было заранее сообщено в Интернете.

Все свидетели утверждают, что во время обстрела в ресторане и в районе не было военного присутствия, добавили в ООН. Неизбирательные атаки запрещены международным гуманитарным правом, и если они представляют собой атаки, направленные против гражданских лиц.

Атака на Кривой Рог: что известно

Напомним, вечером пятницы, 4 апреля, Россия обстреляла Кривой Рог. Оккупационная армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетной боевой частью прямо по центру жилого микрорайона города. Рядом с местом удара была детская площадка, где как раз вечером играли дети.

Позже, 5 апреля в больнице Кривого Рога после нанесенного Россией ракетного удара умер мальчик по имени Тимофей. Ему было всего 3,9 года.

Фокус собрал комментарии Министерства обороны Российской Федерации и реакцию мира на удар по Кривому Рогу. В российском оборонном ведомстве заявили, что якобы было атаковано"место проведения совещания ВСУ" в местном ресторане.

Воскресенье, 6 апреля, объявлено Днем траура в Украине по жертвам атаки в Кривом Роге. Поэтому в стране города приспускают флаги.