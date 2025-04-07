Системи Patriot майже не ловлять ракети "Іскандер": з якою проблемою зіткнулися ЗСУ (відео)

Балістичні ракети "Іскандер" стало набагато складніше збивати. Росія постійно вдосконалює озброєння, надії на комплекси Patriot зменшуються.

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Про вдосконалення ворожих ракет розповів в ефірі Radio NV колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов радить українцям не нехтувати сигналами повітряної тривоги

За словами експерта, українські офіцери ППО, які збивають балістику, говорять про постійне вдосконалення ракетної техніки ЗС РФ. Це потрібно, щоб завдати Україні якомога більше втрат, зокрема серед цивільного населення.

"Не варто себе тішити ілюзіями, війна є найкращим екзаменатором, що виявляє найкращі якості озброєння і техніки", — зауважив він.

Далі експерт закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Не завжди навіть найефективніші та найвправніші оператори систем ППО та ПРО здатні відбити всі атаки окупантів.

Вельми непростим викликом, як каже Селезньов, є комбіновані ракетні атаки із застосуванням дронів.

Використання наземних пускових установок вигідніше для ударів по Україні "Іскандерами" або північнокорейськими KN-23", ніж підняття в повітря винищувачів МіГ-31. За словами аналітика, у ЗС РФ вичерпується потенціал і технічний ресурс цих літаків.

Нагадаємо, нещодавно з'явилося відео моменту удару ракетою "Іскандер" по ресторану RoseMarine у Кривому Розі. Люди святкували там день народження, а в РФ говорили про "нараду командирів ЗСУ".

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не подобається", як війська Росії щодня бомблять українські міста.