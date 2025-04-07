"Мені не подобається, що вони бомблять": Трамп прокоментував обстріли України Росією

Президент США Дональд Трамп повторив свій заклик до припинення вогню у війні між Росією та Україною. І заявив, що "розмовляє" з Росією.

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Про це він заявив на борту президентського літака, відповідаючи на запитання журналістів.

Дональд Трамп на борту президентського літака

"Ми розмовляємо з Росією. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися. Мені не подобається, що вони бомблять знову і знову, і щотижня гинуть тисячі молодих людей", — заявив Трамп.

Після цього він укотре повторив, що війна б не почалася, якби він був президентом США.

"Це жахливо, це ніколи не повинно було починатися, ніколи б не почалося, якби я був президентом, 100 відсотків", — заявив Дональд Трамп.

Варто зазначити, що президент США відповідав на запитання журналістів, повертаючись до Вашингтона після вікенду, який він провів у Флориді на турнірі з гольфу. Трамп вибрав турнір, спонсорований Саудівською Аравією, замість того, щоб бути присутнім на похоронах чотирьох американських солдатів, які загинули на військових навчаннях у Литві.

Його зауваження послідували за повідомленням від президента України Володимира Зеленського, який днем раніше закликав до швидкої і чіткої відповіді з боку Сполучених Штатів після того, як Росія відмовилася погодитися на "повне, беззастережне припинення вогню". Зеленський сказав: "Ми чекаємо відповіді від Сполучених Штатів; поки відповіді не було".

Президент Франції Макрон також висловився щодо російсько-української війни, закликавши до припинення вогню, у пості на X він написав: "У той час як Україна прийняла пропозицію президента Трампа про повне і беззастережне припинення вогню на 30 днів майже місяць тому, в той час як ми працюємо з усіма нашими партнерами над способами забезпечення миру, Росія продовжує війну з новою силою, не виявляючи жодної поваги до мирних жителів".

"Ці російські удари повинні припинитися. Необхідно якомога швидше припинити вогонь. І вжити рішучих дій, якщо Росія продовжить намагатися виграти час і відмовлятися від миру", — написав Макрон і попередив про посилення російських повітряних атак, заявивши, що це показує, що "тиск на Росію все ще недостатній".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Україна може зіткнутися з ультиматумом з боку президента США Дональда Трампа, в якому Київ будуть змушувати піти на угоду з РФ на умовах Володимира Путіна. Інакше тоді Вашингтон повністю зупинить всю допомогу Києву.