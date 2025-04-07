"Мне не нравится, что они бомбят": Трамп прокомментировал обстрелы Украины Россией

Президент США Дональд Трамп повторил свой призыв к прекращению огня в войне между Россией и Украиной. И заявил, что "разговаривает" с Россией.

Related video

Про это он заявил на борту президентского самолета, отвечая на вопросы журналистов.

Дональд Трамп на борту президентского самолета

"Мы разговариваем с Россией. Мы хотели бы, чтобы они остановились. Мне не нравится, что они бомбят снова и снова, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей", — заявил Трамп.

После этого он в который раз повторил, что война бы не началась, если бы он был президентом США.

"Это ужасно, это никогда не должно было начинаться, никогда бы не началось, если бы я был президентом, 100 процентов", — заявил Дональд Трамп.

Стоит отметить, что президент США отвечал на вопросы журналистов, возвращаясь в Вашингтон после уикенда, который он провел во Флориде на турнире по гольфу. Трамп выбрал турнир, спонсируемый Саудовской Аравией, вместо того, чтобы присутствовать на похоронах четырех американских солдат, которые погибли на военных учениях в Литве.

Его замечания последовали за сообщением от президента Украины Владимира Зеленского , который дне ранее призвал к быстрому и четкому ответу со стороны Соединенных Штатов после того, как Россия отказалась согласиться на "полное, безоговорочное прекращение огня". Зеленский сказал: "Мы ждем ответа от Соединенных Штатов; пока ответа не было".

Президент Франции Макрон также высказался о российско-украинской войне, призвав к прекращению огня, в посте на X он написал: "В то время как Украина приняла предложение президента Трампа о полном и безоговорочном прекращении огня на 30 дней почти месяц назад, в то время как мы работаем со всеми нашими партнерами над способами обеспечения мира, Россия продолжает войну с новой силой, не проявляя никакого уважения к мирным жителям".

"Эти российские удары должны прекратиться. Необходимо как можно скорее прекратить огонь. И предпринять решительные действия, если Россия продолжит пытаться выиграть время и отказываться от мира", — написал Макрон и предупредил об усилении российских воздушных атак , заявив, что это показывает, что "давление на Россию все еще недостаточное".

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Украина может столкнуться с ультиматумом со стороны президента США Дональда Трампа, в котором Киев будут вынуждать пойти на сделку с РФ на условиях Владимира Путина. Иначе тогда Вашингтон полностью остановит всю помощь Киеву.