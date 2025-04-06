Вспомнила Россию: Посол США отреагировала на ракетную атаку по Украине

В воскресенье утром, 6 апреля, Россия атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами.

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Об этом в социальной сети Х написала Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Она сообщила, что Киев и остальная Украина оказались под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России. В украинской столице слышны громкие взрывы, в то же время о нападениях сообщается в нескольких городах.

Сообщение Бриджет Бринк в соцсети Х от 6 апреля

Отметим, ранее американский дипломат признала, что обстрел баллистическим вооружением детской площадки и заведения общественного питания в Кривом Роге Днепропетровской области является "ужасом". Впрочем, она не написала, что это российская армия ударила по городу, написав лишь, что "война должна закончиться".

Бриджет Бринк об атаке на Кривой Рог

После этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что для того, чтобы завершить войну, надо не бояться называть вещи своими именами.

"К сожалению, неприятно удивляет реакция Посольства Америки: такая сильная страна, такой сильный народ — и такая слабая реакция. Даже слово "российская" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", — признал глава государства.

Позже Зеленский добавил, что неправильно и опасно замалчивать, что именно Россия убивает детей баллистикой, поскольку это только подстрекает Москву продолжать войну и в дальнейшем игнорировать дипломатию.

"Слабость еще никогда не заканчивала войны. Поэтому я благодарен каждой стране, чьи представители высказались: лидеры, министры иностранных дел, посольства", — подчеркнул президент в вечернем обращении.

Напомним, под утро россияне массированно атаковали украинскую столицу баллистическим вооружением. Под ударом оказались Дарницкий, Оболонский и Соломенский районы.

Также ночью 6 апреля россияне нанесли комбинированную атаку по Украине "Калибрами" и ударными дронами типа "Шахед".