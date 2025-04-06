Згадала Росію: Посолка США відреагувала на ракетну атаку по Україні

У неділю вранці, 6 квітня, Росія атакувала Україну балістичними та крилатими ракетами.

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Про це у соціальній мережі Х написала Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона повідомила, що Київ та решта України опинилися під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. В українській столиці чутно гучні вибухи, водночас про напади повідомляється в кількох містах.

Допис Бріджет Брінк у соцмережі Х від 6 квітня

Зазначимо, раніше американська дипломатка визнала, що обстріл балістичним озброєнням дитячого майданчику та закладу громадського харчування у Кривому Розі Дніпропетровської області є "жахом". Утім вона не написала, що це російська армія вдарила по місту, написавши лише, що "війна повинна закінчитися".

Бріджет Брінк про атаку на Кривий Ріг

Після цього президент України Володимир Зеленський наголосив, що для того, щоб завершити війну, треба не боятися називати речі своїми іменами.

"На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", — визнав глава держави.

Пізніше Зеленський додав, що неправильно та небезпечно замовчувати, що саме Росія вбиває дітей балістикою, оскільки це лише підбурює Москву продовжувати війну та надалі ігнорувати дипломатію.

"Слабкість іще ніколи не закінчувала війни. Тому я вдячний кожній країні, чиї представники висловились: лідери, міністри закордонних справ, посольства", — підкреслив президент у вечірньому зверненні.

Нагадаємо, під ранок росіяни масовано атакували українську столицю балістичним озброєнням. Під ударом опинилися Дарницький, Оболонський та Соломʼянський райони.

Також уночі 6 квітня росіяни завдали комбінованої атаки по Україні "Калібрами" та ударними дронами типу "Шахед".