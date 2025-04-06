Соглашение или никакой помощи: США может выдвинуть ультиматум Киеву относительно мира с РФ, — The Telegraph

Украина может столкнуться с ультиматумом со стороны президента США Дональда Трампа, в котором Киев будут вынуждать пойти на сделку с РФ на условиях Владимира Путина. Иначе тогда Вашингтон полностью остановит всю помощь Киеву.

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Об этом сообщает британское издание The Telegraph

Автор статьи Дэниел Джонсон отмечает, что боевой дух Украины может продержаться лишь ограниченное время, если тщательно анализировать мирные переговоры и влияние действий Трампа на возможности Украины противостоять РФ. Сам лидер США надеется, что он сможет запомниться как тот, кто остановит войну РФ против Украины, однако глава Кремля Путин явно "также мечтает занять место в истории, перекроив карту Европы и пытаясь добиться капитуляции Украины, бросив все, кроме ядерного оружия".

"Украина остается непобежденной, но вопрос, сможет ли она выстоять после потенциального прекращения американской поддержки? И сможет ли Европа сохранить свою помощь, пытаясь одновременно справиться с экономическими последствиями пошлин?" — пишет журналист.

В тексте статьи говорится о том, что после ссоры в Белом дома, Вашингтон усилил давление на Киев. В частности, Белый дом хочет контролировать не только месторождения редкоземельных металлов в Украине, но и практически все природные ресурсы страны.

"Путин не скрывает, что хочет превратить Украину в вассала России, тогда как Трамп, вероятно, рассматривает Украину как дочернее предприятие, полностью принадлежащее США. Пока что Зеленский отказывался отдать экономический суверенитет своей страны в обмен на туманные обещания США, где явно были бы рада устранению президента Украины с должности. Но пока Зеленский остается у власти в Киеве, украинской капитуляции не будет ни перед Москвой, ни перед Вашингтоном", — говорится в тексте.

В то же время лидер РФ Путин рассчитывает, что ему удастся удовлетворить потребность Трампа в международном одобрении, чтобы тот мог получить дипломатические победы. Поэтому переговоры в Саудовской Аравии Кремль воспринимает лишь как "дымовую завесу", а учитывая тот факт, что Украина и РФ ведут дискуссии через посредничество американцев, то это позволяет "не только контролировать поток информации, но и склонять чаши весов в пользу Москвы".

В The Telegraph констатируют, что Трамп уже отказался от роли Америки как "арсенала демократии" несмотря на то, что его отношение к Украине остается "неизвестностью". Однако не следует исключать тот факт, что он может изменить свое видение.

"Однако, скорее всего, Украина предстанет перед ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве Трампа и продиктованное Путиным, либо навсегда потерять разведывательную и логистическую поддержку Америки", — пишет автор, добавляя, что прекращение огня на условиях РФ может уничтожить моральный дух украинцев, а падение Зеленского и развал украинского государства могут стать лишь вопросом времени "и прелюдией к следующему этапу его плана по возрождению Советской Российской империи".

Ранее стало известно, что администрация Трампа установила "сроки" для Кремля. Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил России карательными санкциями и подчеркнул, что ждать бесконечно Вашингтон не собирается.

Впоследствии сообщалось, что НАТО не будет участвовать в переговорах о прекращении войны в Украине. Генсек Альянса Марк Рютте сообщил, что Североатлантический Альянс не участвует в переговорах, потому что не является частью этого процесса.