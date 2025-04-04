"Наше терпение не безгранично": администрация Трампа установила "сроки" для Кремля

Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил России карательными санкциями. Он подчеркнул, что ждать бесконечно Вашингтон не собирается.

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Его слова 4 апреля передали в Daily Express.

Американский политик заверил, что терпение Вашингтона "не безгранично". По его словам, если РФ не проявит свою готовность к миру, следует ожидать штрафных санкций. Конгресс США уже работает над соответствующим законопроектом.

"Мы не будем продолжать это вечно", — заявил Рубио, подчеркивая, что давление со стороны Белого дома будет расти.

Он отметил, что послание Кремлю — четкое. Госсекретарь США выразил надежду, что Россия ответит настоящей преданностью миру.

Также Рубио прокомментировал переговоры с посланником Москвы Кириллом Дмитриевым.

"Там не было никаких угроз... Это было скорее объяснение: "Вот наши сроки", и в определенный момент станет понятно, хотите ли вы мира или нет. И этот момент приближается. Это произойдет довольно скоро", — рассказал он.

Корреспондент CNN Алекс Марквардт передал, что госсекретарь США выразил надежду, что сообщение Вашингтона дойдет до Кремля.

"Надеюсь, [Дмитриев] передаст это сообщение обратно в Москву, и оно даст понять, что мы должны начать видеть реальный прогресс, иначе нам придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", — заявил политик.

Также он сообщил, что других переговоров с Россией пока не планируется.

Посты Алекса Марквардта Фото: Скриншот

Напомним, посланник Кремля Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома 3 апреля. Фокус собрал его главные заявления относительно переговоров в Вашингтоне.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия отвергла полное прекращение огня и выставила ряд условий для такого перемирия. По его словам, уже через недели, а не месяцы, будет известно, готова ли РФ завершить войну в Украине.