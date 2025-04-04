Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Переговоры по прекращению войны Возможное перемирие между Украиной и РФ

"Наше терпение не безгранично": администрация Трампа установила "сроки" для Кремля

Владимир Путин, Путин, президент РФ, президент России
Фото: Flickr | В Вашингтоне рассказали, какое сообщение президенту РФ Владимиру Путину повез посланник Кирилл Дмитриев

Государственный секретарь США Марко Рубио пригрозил России карательными санкциями. Он подчеркнул, что ждать бесконечно Вашингтон не собирается.

Related video

Его слова 4 апреля передали в Daily Express.

Американский политик заверил, что терпение Вашингтона "не безгранично". По его словам, если РФ не проявит свою готовность к миру, следует ожидать штрафных санкций. Конгресс США уже работает над соответствующим законопроектом.

"Мы не будем продолжать это вечно", — заявил Рубио, подчеркивая, что давление со стороны Белого дома будет расти.

Он отметил, что послание Кремлю — четкое. Госсекретарь США выразил надежду, что Россия ответит настоящей преданностью миру.

Также Рубио прокомментировал переговоры с посланником Москвы Кириллом Дмитриевым.

"Там не было никаких угроз... Это было скорее объяснение: "Вот наши сроки", и в определенный момент станет понятно, хотите ли вы мира или нет. И этот момент приближается. Это произойдет довольно скоро", — рассказал он.

Корреспондент CNN Алекс Марквардт передал, что госсекретарь США выразил надежду, что сообщение Вашингтона дойдет до Кремля.

"Надеюсь, [Дмитриев] передаст это сообщение обратно в Москву, и оно даст понять, что мы должны начать видеть реальный прогресс, иначе нам придется сделать вывод, что они не заинтересованы в мире", — заявил политик.

Также он сообщил, что других переговоров с Россией пока не планируется.

Мирные переговоры, переговоры, переговоры США и России Fullscreen
Посты Алекса Марквардта
Фото: Скриншот

Напомним, посланник Кремля Кирилл Дмитриев встретился с представителями Белого дома 3 апреля. Фокус собрал его главные заявления относительно переговоров в Вашингтоне.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия отвергла полное прекращение огня и выставила ряд условий для такого перемирия. По его словам, уже через недели, а не месяцы, будет известно, готова ли РФ завершить войну в Украине.