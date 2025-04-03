Посланник Путина в Вашингтоне: российский олигарх Дмитриев ведет переговоры с командой Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне и по поручению президента Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Дональда Трампа.

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Об этом сообщает "РБК".

"Да, восстановление диалога — непростой и постепенный процесс. Но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Реальное понимание российской позиции открывает новые возможности для конструктивного взаимодействия, в частности в инвестиционно-экономической сфере", — сообщил он.

Дмитриев также сказал, что даст комментарии по итогам своих встреч в Вашингтоне.

США временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы выдать визу на въезд. Госдепартамент не стал подтверждать или опровергать эту информацию: "Визовые записи являются конфиденциальными в соответствии с законодательством США", и поэтому нет возможности для комментариев по "отдельным визовым делам".

Дмитриев является близким советником Путина и в феврале вместе с высшими российскими чиновниками посетил Эр-Рияд для обсуждения прекращения войны в Украине. Он также работал с Уиткоффом над освобождением американского учителя Марка Фогеля, что администрация Трампа приветствовала как "жест доброй воли".

Накануне Дмитриев рассказал, что в ближайшее время могут состояться переговоры с бизнесменом, руководителем американского департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском.

Напомним, что представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев поехал в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Также Фокус писал о том, что украинская и американские стороны недавно обсудили новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Украина должна выплачивать США все доходы по выделенным направлениям.