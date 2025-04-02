Работал на Пинчука: представитель Путина Дмитриев едет на переговоры в США, детали, — СМИ

Представитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев поедет в Вашингтон для переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа. Вероятно, встреча состоится уже 2 апреля.

Related video

Об этом пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на источники сообщает, что Дмитриев планирует встретиться со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. По словам источников, встречу проведут уже сегодня, 2 апреля. Для этого американцы даже сняли санкции с россиянина, пишет CNN.

Сам Дмитриев в ответ на информацию о его визите в Штаты ответил, что "это возможно, и улучшение отношений России и США — это именно то, что нужно миру для долгосрочной глобальной безопасности и мира".

В частности, визит Кирилла Дмитриева в Вашингтон станет первым с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. А темой разговора станет укрепление отношений между США и РФ, поскольку они "стремятся прекратить войну в Украине".

Белый дом и Госдепартамент США не комментировали эти новости.

Как пишет издание, попав под санкции Запада из-за вторжения в Украину и воспользовавшись комментариями Трампа о восстановлении отношений, Россия стремится вернуть международных инвесторов, чтобы диверсифицировать свою экономику.

Кто такой Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев — глава Российского фонда прямых инвестиций, которого Путин назначил специальным представителем по инвестициям и международной экономике.

Политолог Евгений Магда сказал, что россияне отправляют Дмитриева в США, чтобы показать, что они все еще являются договороспособными.

"Кирилл Дмитриев — киевлянин, с опытом работы на Виктора Пинчука. Это очень интересный персонаж, который занимался ценными бумагами. Я даже помню, что у структуры, которую он возглавлял еще лет 15 назад, был офис на Подоле. Россияне пытаются использовать его, как политическую не замазанную фигуру, которая должна демонстрировать, что Россия может быть хорошей и может делать определенные правильные шаги. Дмитриев должен создать для Трампа так ауру сделки. В частности, что вот-вот и мы заключим такую peace deal (мирное соглашение, — ред.), что просто Трамп не просто войдет в учебники истории, а, не дай бог, в Священное Писание", — отметил Магда, пишет "Еспресо".

Напомним, президент Финляндии 29 марта предложил дату перемирия между Россией и Украиной. По мнению Александра Стубба, это должна стать Пасха 2025 года.

Также Фокус писал о том, что украинская и американские стороны недавно обсудили новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Украина должна выплачивать США все доходы по выделенным направлениям.